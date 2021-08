'Tô orgulhoso', comemora irmão de Ana Marcela após ouro olímpico

Não foi ele quem pendurou uma medalha no pescoço, mas ainda assim o celular não para de tocar. Irmão de Ana Marcela Cunha, George Filho não está dando conta da repercussão após o ouro da nadadora baiana na prova de maratona aquática nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ela subiu ao local mais alto do pódio após completar a disputa de 10km no Odaiba Marine Park em 1h59m30s8, na noite de terça-feira (3).

"Desde ontem quando acabou a prova dela eu não estou conseguindo dar conta. Isso nunca aconteceu comigo na vida. Pra mim isso é novo. Meu número de seguidores nas redes sociais aumentou muito. Muitos pais também me procurando querendo matricular seus filhos", conta George Filho, que é professor de natação em uma escola particular de Salvador.

"Tô orgulhoso. Eu sabia que ela era muito forte. Não vou menosprezar as adversárias, mas eu sabia o quanto ela queria. São muitos anos de luta", vibrou com o feito da irmã, que entrou para a história como a primeira brasileira a se tornar campeã olímpica na maratona aquática. Nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, a paulista Poliana Okimoto conquistou o bronze.

Irmão e sobrinho de Ana Marcela na torcida (Foto: Acervo Pessoal)

Por conta da pandemia, George recusou o convite de amigos para ver a prova em grupo e acompanhou a conquista da medalha na casa onde mora no bairro de Ipitanga, na companhia do filho Guilherme, de 13 anos. A noite de terça-feira reservou muitas emoções.

"Foram duas horas de apreensão e expectativa. A esperança era que ela pegasse uma medalha, independentemente da cor, e quando a gente viu que ela podia pegar o ouro, o nervosismo redobrou. A gente vinha aguardando há muitos anos isso. Quando ela ganhou, eu caí no choro e meu filho caiu no choro junto comigo", contou.

George tem 37 anos e praticou natação até os 20. Irmão paterno, ele nunca morou na mesma casa que Ana Marcela, mas por muitas vezes viajou ao lado da irmã para competir. Ele é o filho número 4 de seu George, que se mudou de Salvador para Santos, onde a filha intensificou os treinamentos. Relembre aqui a história olímpica de Ana Marcela até o sonhado ouro.

Depois das tentativas em Pequim-2008 e no Rio-2016, George ainda não sabe quando verá a irmã, mas está ansioso para o retorno dela a Salvador. Antes, ele espera conseguir falar com ela por telefone, algo que ainda não foi possível após a conquista do ouro olímpico.

"Como ela foi medalha de ouro, a mídia do mundo inteiro está em cima dela e o fuso horário também não colabora. Preferi deixar ela comemorar e viver o momento com o técnico dela, para se falar depois", disse George.