Toalhas, óculos e até itens de festa com Lula ou Bolsonaro? Conheça os novos 'santinhos'

Nunca uma toalha de banho ganhou tanta representatividade ideológica como nessas eleições. Ela está em todo canto. Na janela dos apartamentos, na laje de casa, no varal do vizinho, estendida na areia da praia, no vidro do carro da militância. Seja para os apoiadores de Lula ou de Bolsonaro, o fato é que o item se tornou o novo ‘santinho’ e a gente pode provar. Em um giro rápido pela Avenida Sete, no centro da cidade, a disputa entre os dois candidatos já começa no comércio informal.

A vendedora ambulante Patrícia Ribeiro, 29 anos, trabalha ali, próximo à praça da Piedade. Por lá, a toalha do ex-presidente Lula, vende que nem água. “Na terça-feira (06), enquanto eu vendi umas 50 toalhas de Lula e só cinco de Bolsonaro. Lula sempre esgota primeiro, assim que a gente abre o fardo”, conta. A toalha pequena custa R$ 5 e a grande, R$ 25. “Eu já comecei até a fazer promoção com a toalhinha de Bolsonaro. Comecei hoje a vender três por R$ 10 para ver se alguém compra”, garante.

Tem cliente que passa pela banca e compra o fardo inteiro e distribui para a família, amigos e ainda leva para o interior, como afirma Patrícia: “O fardo vem com 72 toalhas. Com certeza, a toalha virou ‘santinho’ mesmo. As pessoas compram para divulgar. Até as eleições, vou repor só o estoque da toalha de Lula, mas a de Bolsonaro não compro mais não, porque depois fica tudo aí”.

Em outra banca não muito distante, bem próxima ao Relógio de São Pedro, o vendedor ambulante José Américo Andrade vendeu só no feriado de 7 de Setembro, 150 toalhas pequenas de Lula. Ele diz que a maior já está difícil de encontrar no fornecedor. “Quero trazer mais, porém, está em falta. O pessoal só quer Lula lá agora. Já foi meu estoque todo. Hoje eu só tenho 30, que até o final do dia acaba, com certeza”.

Já a toalha de Bolsonaro, José Américo pontua que já parou de vender há muito tempo, porém, se surpreendeu com freguês procurando a de Simone Tebet, nas últimas semanas. “Ah, esse aí já morreu as vendas. Agora, tem um pessoal me perguntando se não tem toalha dela”.

menos de um mês das eleições para presidente, se depender do ‘Datatoalha’, o petista sai na frente. Mas, os produtos com a cara dos candidatos estão mais populares do que se imagina também em outro camelódromo, só que online. Levantamos 20 produtos que estão ‘bombando’ no Shopee e encontramos de tudo: de biscoito até balão de aniversário com o tema Lula e Bolsonaro, os dois presidenciáveis que mais pontuam nas pesquisas. Só para se ter uma ideia do tamanho da diversidade de coisas, no resultado de uma busca simples apareceram 77 páginas e 3.620 opções de itens.

Para o sociólogo e professor de marketing da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), Gabriel Rossi, a popularização e diversidade desses produtos com a cara estampada dos candidatos à presidência vão além de vestir uma camisa, ou carregar uma bandeira. “Não é mais sobre olhar a política de maneira formalizada, institucional, com ideários fixos e pré-moldados. Tudo isso representa mais uma forma de manifestação política, mesmo que superficial. Esses materiais funcionam como uma representação simbólica cotidiana. Ademais, o voto não é só uma questão material, ele passa por imaginários”.

Seja em toalha, pano de prato, no tênis ou em um capacete de moto, essa representação vem em formas distintas de promoção do candidato, mas principalmente, como uma afirmação e posicionamento de cada eleitor dentro do seu grupo social, como complementa Rossi:

“Venho também pesquisando sobre o caráter lúdico e estético da política atual. A política, em boa medida, vem se relacionando cada vez mais com a cultura pop, sendo uma forma de expressão e de transmissão de identidade. Esses ‘novos santinhos’ são o que chamamos de ‘instagramáveis’: a pessoa, ao adquiri-los, posta nas redes sociais em busca de ‘likes’ e comentários”, analisa.

Outra bandeira

Professor e coordenador da Sapiens - Agência Experimental de Publicidade e Propaganda da Estácio na Bahia - Chico Araújo pontua que o que vale para os eleitores, principalmente os militantes, é passar a mensagem, tentar agregar, trazer mais simpatizantes para a causa.

“É uma missão difícil, mas cada voto ganho é importante. Desse ponto de vista, esses novos ‘santinhos’ funcionam bem. As toalhas são as novas bandeiras e, além disso, as campanhas tendem a usar tudo o que é possível. Se chegou na banca do ambulante, é porque houve o interesse da população. São peças que fortalecem o vínculo do eleitor com o candidato”, opina.

Já o professor do curso de Comunicação da Unifacs, Pablo Caldas, defende que esse movimento influencia, sim, de alguma forma, a democracia. “O fator principal é o populismo. Tratar a política como uma torcida de arquibancada, gerando referências gráficas que podem ser exploradas de diversas formas. Uma campanha faz parte culturalmente de uma 'festa'. E tudo isso é válido. Tem torcida mesmo. Estão em jogo inúmeras formas de pensar. Enquanto esses artigos não envolverem dinheiro público, está tudo certo. É o direito à manifestação”.



10 PRODUTOS DO TIME DE LULA



1. Capa case de celular personalizada Lula Presidente - R$15,94

2. Caneca porcelana Lula ‘O Pai tá ON nadando nas lágrimas dos bolsominions’ - R$ 24,18

3. Bolinha de Natal Lula 2022 - R$ 8

4. Tapete de entrada ‘Se veio falar mal do Lula, desculpa, mas veio ao lugar errado’ - R$ 39

5. Roupa pet Lula Presidente Para Cães - nR$ 29,90

6. Biscoito #LulaPresidente (8 unidades) - R$ 13,90

7. Óculos de sol feminino estrela irregular pentagrama - R$ 19,50

8. Kit Só um bolinho festa em casa personalizado PT Lula Livre - R$ 65

9. Pano de prato ‘Lula roubou meu coração’ - R$ 8,49

10. Cheirinho de carro Lula Livre - R$ 7





*No resultado da pesquisa ‘Lula Presidente’ apareceram 50 páginas com 3 mil opções de itens. Valores e produtos com base na pesquisa realizada no site Shopee (www.shopee.com.br), no dia 9 de setembro (sexta-feira).

*





E MAIS 10 PRODUTOS DO TIME DE BOLSONARO



1. Chaveiro cordão moto pescoço e fecho com engate rápido/ crachá ‘Bolsonaro Eleições’ 2022 - R$ 5,90

2. Tênis feminino e masculino casual 2022 Bolsonaro presidente - R$ 69,90

3. Kit 10 copos ecológicos twist (350ml) estampagem ‘Presidente Bolsonaro - Capitão/ Brasil acima de tudo, acima de Deus - R$ 49,90

4. Carteira feminina ‘Bolsonaro Presidente eleições 2022’ - R$ 29,99

5. Escultura do presidente Jair M. Bolsonaro - R$ 30

6. Boneco presidente Bolsonaro feito em feltro - R$ 70

7. Balões Bolsonaro Presidente (20 unidades) R$ 36,85

8. Faca Mito Bolsonaro - R$ 58

9. Chinelo personalizado ‘Bolsonaro Mito’ adulto e infantil - R$ 25,42

10. Capacete moto aberto com viseira ‘Bolsonaro Mito 2022’ - R$ 206,90





*Ao buscar ‘Bolsonaro Presidente surgiram 27 páginas com 1.620 produtos. Valores e produtos com base na pesquisa realizada no site Shopee (www.shopee.com.br), no dia 9 de setembro (sexta-feira).