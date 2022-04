Toca reforçada: Vitória terá novas peças para estreia em casa na Série C

Uma semana cheia para trabalhar e novas peças para testar. Geninho tem tempo e material humano para ajustar o time do Vitória para a segunda rodada da Série C do Brasileiro. Após perder por 2x1 para o Remo, em Belém, o rubro-negro receberá o Floresta, sábado (16), às 20h30, no Barradão. O treinador deve apresentar alguns reforços no primeiro jogo diante da torcida.

Nove jogadores foram contratados após a eliminação no estadual. Cinco já se apresentaram na Toca do Leão: os zagueiros Rafael Ribeiro e Héctor Urrêgo, o lateral direito Daniel Bolt, o volante Léo Gomes e o meia Miller, este último campeão baiano, artilheiro e eleito craque da competição pelo Atlético de Alagoinhas.

Outros dois atletas têm chance de aparecer rapidamente em campo. Também campeões baianos, o meia Dionísio e o atacante Thiaguinho são aguardados nesta terça-feira.

Destaques do Carcará, Miller e Dionísio estavam com pré-contrato assinado desde março. Thiaguinho fechou acerto posteriormente, mas, assim como os companheiros, já chega com ritmo de jogo para reforçar o Vitória na Série C. Só precisam ser regularizados, o que deve acontecer nos próximos dias.

Dois recém-contratados ainda vão demorar um pouco para estrear. Com uma lesão na coxa, o lateral esquerdo Guilherme Lazaroni está fazendo fisioterapia e só deve ficar à disposição de Geninho na terceira rodada, contra o Ypiranga-RS, no dia 23, fora de casa.

Quem vai levar mais tempo para estrear com a camisa do Vitória é o volante Gustavo Blanco, que também lesionou a coxa e não tem previsão de retorno aos gramados porque fará um trabalho de fortalecimento após a recuperação. O jogador de 27 anos lesionou o ligamento do joelho esquerdo em 2018, precisou passar por duas cirurgias e só voltou a jogar em 2020. Este ano, ele entrou em campo seis vezes pelo Londrina.

O treinador rubro-negro também deve contar com o meia-atacante Gabriel Santiago diante do Ypiranga de Erechim - ele também se recupera após contusão. Já o meia Jadson deve ficar à disposição antes, ainda para o jogo contra o Floresta. O camisa 10 desfalcou o time na estreia contra o Remo porque estava com dor na lombar, mas na segunda-feira treinou com o preparador físico Rodrigo Santana.





Veja a situação de cada um dos nove recém-contratados pelo Vitória para a Série C:

Rafael Ribeiro (zagueiro): Regularizado, estreou como titular diante do Remo

Hector Urrego (zagueiro): É aguardado na Toca

Daniel Bolt (lateral direito): Se apresentou na Toca na segunda-feira (11)

Guilherme Lazaroni (lateral esquerdo): Sofreu lesão muscular na coxa e a previsão é que esteja à disposição para o jogo contra o Ypiranga-RS, na 3ª rodada da Série C

Léo Gomes (volante): Se apresentou na Toca na segunda-feira (11)

Gustavo Blanco (volante): Sofreu lesão muscular na coxa e ainda não tem previsão para ficar à disposição

Dionísio (meia): Está com ritmo de jogo e é aguardado na Toca

Miller (meia): Está com ritmo de jogo e é aguardado na Toca

Thiaguinho (atacante): Está com ritmo de jogo e é aguardado na Toca