'Toda semana ele faz essa viagem', diz mãe de motorista de ônibus atacado

A mãe do motorista Wilson Santana Barretto, 36 anos, diz que as viagens de São Sebastião do Passé para Madre de Deus eram rotineiras para o filho - o festival de música Madre Music acontece desde o dia 10 de janeiro. Na noite da sexta-feira (25), um grupo de vizinhos do bairro Urbes 4 saiu de São Sebastião para ir à festa ver Unha Pintada. No caminho na BR-110, bandidos encapuzados atiraram contra o ônibus. Adriana da Silva de Carvalho, 33 anos, mulher de Wilson, morreu.

"Toda semana ele faz essa viagem dessa festa e leva esse pessoal pra essa festa. Aí foi a esposa e a filha mais velha, as duas pequenas ficaram comigo em minha casa. Quando o carro chegou no Patrício Dóreo diz que eles estavam esperando na beira da pista, tudo encapuzado. E aí começou a atirar no carro., diz Maria Norma Santana, mãe de Wilson, em entrevista à TV Bahia. Emocionada, ela diz que a nora morreu nos braços do cobrador, Fábio.

A notícia do ataque foi recebida por dona Marina na madrugada. "Minha filha chegou lá 3 e pouca da manhã chamando na porta. Foi quando ela falou 'Mainha, calma, a senhora tem que ser forte que suas netas vão precisar da senhora. Os bandidos atacaram o carro no caminho, meteram bala no carro e infelizmente Adriana morreu", relembra.

Ela volta a ficar emocionada ao lembrar do relacionamento entre o filho e a eposa. "Não sei... 33 anos, três filhas. A caçula tem 9 anos. Ele ama ela demais. Eu não sei como é que ele vai reagir, porque ele ama ela demais. Eles casaram quando ela tinha 16 anos e ele 19", lembra.

O corpo de Adriana foi encaminhado ao Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR) e já foi liberado, devendo seguir para enterro ainda hoje em São Sebastião do Passé. Wilson, que foi baleado na boca, ainda conseguiu dirigir o ônibus até o Hospital Ouro Negro, em Candeias, onde todos receberam primeiro atendimento. Ele foi transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, assim como Adailton Santos de Souza, 37, passageiro ferido. Os dois continuam internados e não há detalhe do estado de saúde deles.

Já Maria Célia Pereira, 47, e uma adolescente de 16 anos, filha de Wilson e Adriana, já receberam alta.

Crime

Segundo a Polícia Civil, os bandidos tentaram assaltar o ônibus. O motorista não parou e os criminosos atiraram no veículo. O caso foi registrado na delegacia de São Sebastião do Passé que, em contato com o CORREIO, confirmou o ocorrido. A PM fez rondas na região, mas ninguém foi encontrado.

A Polícia Civil diz que o Núcleo de Inteligência do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) apoiar a investigação do caso pela delegacia local. Testemunhas estão sendo ouvidas e as equipes estão trabalhando para resolver o caso, diz nota.