Todos juntos por todos nós

Vivemos um momento único na nossa história e cada dia mais percebemos a importância de todos se envolverem no combate ao Coronavírus. Por isso, o Bahia Salvador Airport também está nessa luta.

Intensificamos a limpeza de todas as áreas do Aeroporto com destaque para corrimões, elevadores, esteiras, balcões, banheiros e assentos; diversos “dispensers” de álcool em gel espalhados pelo terminal de passageiros; emitimos alertas sonoros a cada dez minutos na área restrita a passageiros no que se refere às precauções que devem ser tomadas sobre higienização; colocamos marcações no chão, separadas por 2 metros, para estimular o respeito às distâncias entre as pessoas, propostas pelo Ministério da Saúde.

Acreditamos e compartilhamos com todos a ideia de que cooperação, união e iniciativa nos farão vencer juntos, cada um na sua casa, essa pandemia. Cada um fazendo a sua parte, para o COVID-19 voar para bem longe. Só com passagem de ida.

E você, caso queira ou precise voar nos próximos dias, siga nossas recomendações e busque o auxílio de sua companhia aérea para saber mais sobre o status do seu voo. E para mais informações acesse https://www.salvador-airport.com.br/pt-br.

Unindo esforços, vamos superar esse momento tão difícil.