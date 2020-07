Toque de recolher é decretado em mais 11 municípios baianos

Pelo menos 11 cidades baianas tiveram toque de recolher decretado neste sábado (4). A medida foi publicada em decretos no Diário Oficial do Estado (DOE) e, de acordo com o governo do estado, visa conter o avanço da contaminação pelo novo coronavírus no interior da Bahia.



A partir deste domingo (5), os municípios de Camaçari, Candeias, Conde, Dias D’Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé e Simões Filho terão restrição de locomoção noturna. O toque de recolher restringe a permanência e o trânsito de qualquer pessoa em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 18h às 5h. O decreto tem validade até o dia 12 de julho.



Nessas dez cidades, que fazem parte da Região Metropolitana de Salvador (RMS), apenas serviços essenciais podem funcionar das 5h às 17h - em especial, as atividades relacionadas ao enfrentamento da pandemia, o transporte e o serviço de entrega de medicamentos e demais insumos necessários para manutenção das atividades de saúde, as obras em hospitais e a construção de unidades de saúde.



Já no município de Correntina, o toque de recolher foi estabelecido já a partir deste sábado. De acordo com o decreto estadual, a medida vale até o dia 10 de julho. Assim como nas outras cidades, o horário de restrição também será entre 18h e 5h.



Em todos os 11 municípios, será possível se deslocar, à noite, para ida a serviços de saúde ou farmácia, para compra de medicamentos, ou situações em que fique comprovada a urgência. A restrição não se aplica aos servidores, funcionários e colaboradores, no desempenho de suas funções, que atuam nas unidades públicas ou privadas de saúde. A Polícia Militar da Bahia ficará responsável por as medidas necessárias adotadas pelos Municípios.



Outras cidades

Na sexta-feira (3), o governo do estado já tinha determinado o toque de recolher em Itabuna e Itapetinga até o dia 8 de julho. Em Itabuna, a restrição é no horário das 18h às 5h e é válida até 8 de julho Já em Itapetinga, a circulação noturna está suspensa até o dia 19 de julho, das 19h às 5h. Também na sexta, a medida foi prorrogada em Itaberaba, onde a restrição noturna continua até 9 julho, das 18h às 5h.