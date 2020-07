Toque de recolher em 14 cidades da Bahia é prorrogado até 26 de julho; veja lista 

O governador Rui Costa anunciou, em publicação feita no Twitter na noite deste sábado (18), a prorrogação de medidas restritivas, a exemplo do toque de recolher, em 14 municípios baianos, sendo 11 deles da Região Metropolitana de Salvador (RMS). O decreto número 19.826, que estabeleceu as restrições, tinha validade até este domingo (19).

“As medidas de proteção que adotamos em municípios da Região Metropolitana e em outras cidades do interior serão prorrogadas até o dia 26 de julho. O objetivo é conter o avanço do novo coronavírus, ou seja, salvar vidas de baianas e baianos. A gente sabe que não está sendo fácil enfrentar esta pandemia, mas precisamos ter firmeza para vencer a guerra contra a Covid-19.”, escreveu o governador na rede social.

Até 26 de julho, está suspensa a circulação noturna entre 18h e 5h em:

1.Camaçari

2. Candeias

3. Dias d’Ávila

4. Itaparica

5. Lauro de Freitas

6. Madre de Deus

7. São Francisco do Conde

8. São Sebastião do Passé

9. Simões Filho

10. Mata de São João

11. Pojuca

12. Ibirataia

13.Conde

14. Terra Nova

O decreto estadual, que está em conformidade com as condições estabelecidas nos respectivos decretos municipais, também restringe o funcionamento do comércio e de serviços nestas 14 cidades. Fica autorizado, das 5h às 17h, somente o funcionamento dos serviços essenciais, e em especial as atividades relacionadas ao enfrentamento da pandemia; o transporte e o serviço de entrega de medicamentos e demais insumos necessários à manutenção das atividades de saúde; as obras em hospitais; e a construção de unidades de saúde.

Na publicação feita no Twitter, Rui afirmou que a prorrogação do decreto 19.826 será publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado deste domingo (19). “Peço a compreensão e colaboração de todos”, afirmou o governador.