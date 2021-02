Toque de recolher muda horário de jogos do Bahia e do Vitória

Os próximos jogos da dupla Ba-Vi pelo Campeonato Baiano tiveram o horário alterado pela Federação Bahiana de Futebol (FBF) para se adequar ao decreto do governo do estado que antecipou o toque de recolher para as 20h, inicialmente até o dia 28 de fevereiro.

As duas partidas estão mantidas na quarta-feira (24). Atlético x Vitória, no estádio Carneirão, em Alagoinhas, começaria às 19h30 e foi antecipada para as 16h. O confronto Doce Mel x Bahia, marcada para o Joia da Princesa, em Feira de Santana, passou de 21h30 para 18h.

O jogo entre o Leão e o Carcará é válido pela terceira rodada do estadual, embora seja ainda a segunda partida de cada clube na competição.

O Vitória deveria ter entrado em campo no sábado (20) contra o Vitória da Conquista, mas o duelo foi adiada por causa de um surto de covid-19 no elenco do time conquistense. A nova data ainda não foi definida. Já o confronto do Atlético com o Bahia de Feira, pela segunda rodada, está programado para 3 de março.