Torcedor agredido por Cristiano Ronaldo tem autismo e não quer voltar a estádio de futebol

O torcedor que levou um soco de Cristiano Ronaldo, na mão, e teve seu celular jogado no chão está em estado de choque. Segundo a mãe do adolescente, o garoto de 14 anos sofre de autismo e declarou que não quer pisar nunca mais em um estádio de futebol.

O caso aconteceu no último sábado (9), após o Manchester United perder por 1x0 para o Everton, pela Premier League. Irritado com a derrota, o português bateu na mão do torcedor que tentava filmá-lo e o aparelhou caiu no chão.

Cristiano Ronaldo chegou a pedir desculpas ao garoto nas redes sociais e o convidou para assistir a um jogo dos Red Devils no Old Trafford. Porém, a mãe do adolescente disse que o filho está muito assustado e não quer voltar aos estádios.

"Ronaldo passou, com um temperamento terrível, terrível, e atirou o telefone para fora da mão do meu filho e continuou a andar. Eu fiquei abalada e o Jake em choque completo. Ele é autista e tem dispraxia também, realmente não digeriu o que estava acontecendo. Ele não quer voltar a um jogo de futebol. Este foi o primeiro que ele foi e aconteceu isto. Isso arruinou completamente o nosso dia", disse Sarah Kelly, mãe de Jake, em entrevista ao jornal Liverpool Echo.

Segundo a mãe, mão do adolescente ficou roxa após soco (Foto: Acero pessoal)

Sarah disse ainda que embora seu filho não seja torcedor do United, sempre foi um grande fã de Cristiano Ronaldo. "Ele não é do Everton, mas gosta-se de quem se gosta. O Ronaldo é um grande jogador. O meu filho sempre dizia antes do jogo: "Ronaldo vai estar lá". Ele é um menino autista e foi agredido por um jogador de futebol, é assim que eu vejo como mãe", desabafou ela, que mostrou uma foto da mão do filho, que ficou com um hematoma após o ocorrido.

A polícia de Merseyside, em Liverpool, investiga o incidente. As autoridades vão ouvir testemunhas e também entraram em contato com o Manchester United e o Everton após relatos do caso.