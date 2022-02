Torcedor faz ofensa racista contra lateral Luiz Henrique; Bahia vai investigar

A partida entre Bahia e CSA, que terminou empatada por 1x1, na noite desta quarta-feira (16), na Fonte Nova, foi marcada por uma acusação de racismo. A vítima foi o lateral esquerdo Luiz Henrique, do Bahia.

Em vídeo que circula nas redes sociais, um torcedor faz piadas com o cabelo do lateral enquanto ele participa do aquecimento.

"Que cabelo feio da desgraça. É você mesmo, que cabelo feio. Corta esse cabelo direito", diz o torcedor em direção a Luiz Henrique. Aos risos, uma outra pessoa grava o momento do constrangimento.

O vídeo foi postado em uma página de torcedores do Bahia e em pouco tempo repercutiu entre os tricolores.

Em nota, o Bahia lamentou o ocorrido e disse que vai tomar as medidas cabíveis. O clube pediu à Arena Fonte Nova imagens que ajudem na identificação dos torcedores envolvidos.

"O Esporte Clube Bahia vem a público lamentar, repudiar e informar que investigará o caso de racismo ocorrido nesta noite contra o nosso atleta Luiz Henrique, baiano da Ilha de Itaparica. Através da imagem do episódio, buscaremos identificar o torcedor e tomar as medidas cabíveis", disse.

"O Esquadrão acrescenta que já acionou a Arena Fonte Nova para buscar mais imagens que ajudem na identificação do(s) envolvido(s) e também utilizará a lista de sócios aptos ao jogo de hoje para não deixar por isso mesmo essa constrangedora situação", completou.