Torcedores do Vitória agridem motociclista nas proximidades do Barradão

Cenas lamentáveis foram registradas nas proximidades do Barradão neste domingo (17), dia em que o Vitória venceu o Paysandu por 1x0, em jogo válido pela 15ª rodada da Série C do Brasileiro. Torcedores, muitos deles vestidos com camisas da uniformizada rubro-negra Os Imbatíveis, agrediram um motociclista com socos e chutes.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um grupo grande de homens se aglomera ao redor do motorista da moto e começa a bater nele. O rapaz, que estava usando capacete, é retirado da moto e espancado. Depois, os agressores também chutam e pisam na moto já caída no chão.

O motociclista estava utilizando uma camisa branca e azul, exibida por um dos agressores em um dos vídeos como troféu. O traje é do Grêmio Recreativo Torcida Organizada Mancha Azul de Itamaraju (TOMA). Itamaraju é um município do Sul da Bahia.

De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Militar, o episódio não foi registrado.

Na manhã desta segunda-feira (18), o Vitória emitiu nota oficial em que se posiciona sobre o ocorrido. "O Esporte Clube Vitória repudia a agressão sofrida por um torcedor na Via Regional, antes do jogo contra o Paysandu, realizado domingo passado. A diretoria condena o ato e entrega a apuração do fato às autoridades de segurança do Estado", afirmou o clube.