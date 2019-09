Torcedores protestam em desembarque da delegação do Vitória

O desembarque da delegação do Vitória em Salvador foi conturbado. Comissão técnica e jogadores chegaram à capital baiana na madrugada desta segunda-feira (30) e foram recebidos por torcedores nada satisfeitos que entoavam gritos como “vergonha, time sem vergonha”.

O protesto ocorreu após a derrota para o Bragantino. O líder da Série B venceu o time baiano por 2x0, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O resultado fez o Vitória voltar para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com 25 pontos, a equipe comandada por Geninho é a 18ª colocada na tabela de classificação.

O rubro-negro baiano volta a entrar em campo na quinta-feira (3), às 21h30, na Fonte Nova, contra o Sport. O time pernambucano é o 3º colocado da competição, com 44 pontos. Os jogadores do Vitória se reapresentam na Toca do Leão na tarde desta segunda-feira. O treino será fechado.