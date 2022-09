Torcida do Bahia já garantiu quase 40 mil ingressos para jogo contra o Tombense

O Bahia terá mais um jogo de casa cheia na Fonte Nova. Quase 40 mil ingressos já foram garantidos para o duelo entre o tricolor e o Tombense. A partida será disputada neste sábado (3), às 19h, pela 28ª rodada da Série B.

A conta de ingressos inclui os sócios com acesso garantido e as entradas vendidas de forma avulsa. Os bilhetes para o jogo estão sendo comercializados no site da Fonte Nova, na bilheteria Sul do estádio (próximo ao Dique do Tororó) e nas lojas Turma Tricolor (Shopping Piedade e Multishop Boca do Rio) e Mascote Tricolor, no Caminho de Areia.

A torcida do Bahia tem marcado presença nos jogos do clube na Fonte Nova. Contra o Vasco, 48.183 pagantes estiveram no estádio. Um recorde de público na Arena em jogos envolvendo clubes. A melhor marca até então era de 46.341 pagantes, no jogo Bahia 0x1 Grêmio, pela Copa do Brasil 2019.

O maior público geral da Arena Fonte Nova é 51.227, na partida Bélgica 2x1 Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014. Na ocasião, o estádio recebeu uma arquibancada provisória para aumentar a capacidade. Após o Mundial, a estrutura não foi mais instalada.

Confira os pontos de venda de ingressos:

SEGUNDA A SEXTA (29/8 a 2/8)

Internet – 24h

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Sul/Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 20h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 19h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

SÁBADO (3/9)

Internet – Até 19h

Fonte Nova – 10h às 20h15 (Bilheteria Sul/Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 15h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 15h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 15h