Torcida do Flamengo faz protesto e pede saída de Abel Braga

A torcida do Flamengo parece não estar muito feliz com o desempenho do time em 2019, apesar da conquista do título do Campeonato Carioca, da classificação às oitavas de final da Copa Libertadores e da vitória na rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians, mesmo jogando em São Paulo.

A instabilidade no Campeonato Brasileiro, especialmente após a derrota para o Atlético-MG por 2x1 no sábado (18), com um a mais em campo no segundo tempo, gerou insatisfação e protestos dos torcedores, que na madrugada desta segunda-feira (20) picharam muros da Gávea, sede do clube, e do CT Ninho do Urubu.

Os principais alvos foram o técnico Abel Braga e Luiz Eduardo Baptista, o Bap, vice de Relações Externas e membro do conselho gestor de futebol. "Fora Abel", "Fora Bap. O Flamengo não é seu", "Perder não é normal" e "Copa Mickey é o ca..." puderam ser lidos nos muros das duas instalações do clube rubro-negro.

A frase "Perder não é normal" faz uma referência ao que foi dito pelo técnico Abel Braga, na entrevista coletiva após a derrota em Belo Horizonte, que apontou que os resultados ruins diante do Internacional, em Porto Alegre, e para o Atlético-MG, ambas pelo Brasileirão, não eram resultados fora do comum diante das circunstâncias.

Já "Copa Mickey" foi uma lembrança à Florida Cup, torneio amistoso disputado durante a pré-temporada, em janeiro, nos Estados Unidos, e que teve a conquista enaltecida em uma recente nota oficial publicada pelo clube em suas redes sociais.

Com sete pontos após cinco rodadas, o Flamengo ocupa a nona posição na tabela de classificação - o líder Palmeiras tem 13. Na próxima rodada, o time rubro-negro encara o Athletico-PR, neste domingo (26), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Após a derrota em Belo Horizonte, a delegação rubro-negra voltou para a capital fluminense no domingo, quando os jogadores receberam folga no restante do dia. Os atletas também ganharam descanso nesta segunda-feira. O elenco vai se reapresentar nesta terça (21), para trabalho em dois períodos, às 10h e às 15h30.