Torcida do Vitória faz a festa para receber o time no aeroporto

A torcida do Vitória fez um verdadeiro carnaval para recepcionar o time neste domingo (25), no aeroporto de Salvador. Inúmeros torcedores foram ao local com bandeiras e muita animação para comemorar o acesso do time à Série B do Brasileirão, conquistado após o empate em 1x1 com o Paysandu no sábado, em Belém.

O elenco vermelho e preto desembarcou às 14h e o corredor de isolamento montado pela segurança não foi suficiente para conter a alegria da galera no caminho até o ônibus do clube.

Um dos mais festejados foi o goleiro Dalton, que se destacou durante a campanha do acesso, principalmente no quadrangular final da Série C, salvando o time em diversas oportunidades. "Uh, é paredão, o goleiro do Leão", cantaram os rubro-negros. O camisa 1 parou para dar alguns autógrafos e também curtiu o momento.

Tréllez empolgadíssimo dentro do ônibus (Foto: EC Vitória/ Divulgação)

Quem também teve o nome cantado foi o volante Dionísio, autor do gol de empate diante do Papão. Depois de conseguirem entrar no ônibus, alguns jogadores subiram no teto do veículo e comemoraram já do lado de fora. O time seguiu para o Barradão, onde um trio elétrico fará a festa continuar.