Torneio de robótica do Sesi vai buscar soluções para combate à covid-19

O Serviço Social da Indústria (Sesi) lançou um desafio para estudantes de todo o país, que preferencialmente participam de torneios de robótica. O Desafio Sesi de Robótica Covid-19 vai selecionar projetos em todo Brasil que proponham respostas para a atual situação de saúde no mundo. As informações são da Agência de Notícias da CNI.

Para participar, os jovens devem montar equipes compostas por quatro a dez estudantes, com idades entre 9 e 18 anos, além de um técnico (maior de 18 anos). As inscrições ficarão abertas de até 30 de junho e deverão ser feitas pelo técnico da equipe na página do desafio no site do Torneio Sesi de Robótica.

“Todos estamos vivendo impactos da pandemia que vão além da saúde, como impactos sociais e econômicos. Desafiar os jovens a pensarem e criarem soluções das mais diversas e que poderão ser implementadas para mitigar esses impactos é dar significado ao currículo da educação básica, que é mais do que acadêmico, é conectado com a vida”, afirma a gerente de Educação e Cultura do Sesi-BA, Cléssia Lobo.

O desafio será realizado integralmente a distância, por causa da pandemia. Na primeira fase, a equipe precisa se inscrever e apresentar sua proposta de projeto e de um vídeo de, no máximo, dois minutos. Serão selecionadas 30 propostas que passarão para a segunda etapa da competição. Na segunda etapa, será preciso detalhar a proposta, que será avaliada com relação à pesquisa, criatividade e inovação, além de empreendedorismo e impacto social.

Premiações

Ao todo, sete equipes serão premiadas: 1º, 2º e 3º lugares no geral, e ainda, premiações exclusivas para as categorias: Melhor Projeto de Pesquisa; Melhor Projeto em Criatividade e Inovação; Melhor Proposta de Empreendedorismo e, também, de Impacto Social. Os prêmios não são cumulativos, ou seja, cada equipe selecionada só poderá ser premiada em uma categoria.

Todas as sete equipes vencedoras ganharão medalhas individuais por competidor e um troféu por equipe, da respectiva categoria conquistada. Além disso, as três primeiras colocadas serão convidadas a expor seus projetos em um stand exclusivo, durante o próximo Festival Sesi de Robótica, previsto para ocorrer em março de 2021.

No dia 25 de junho, o Sesi Bahia vai realizar uma live pelo Intagram (@escolasesiba) para explicar detalhes da competição aos interessados e os estudantes já inscritos.