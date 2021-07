Torre desaba e mata seis pessoas no Pará

A queda de uma torre de transmissão de energia elétrica matou seis pessoas no Pará. O acidente aconteceu nesta sexta-feira (16), na comunidade de Bom Jardim, que fica entre os municípios de Anapu e Pacajá, no sudoeste do estado. A estrutura estava em construção e cedeu por cima dos trabalhadores.

Segundo o G1 Pará, cinco pessoas morreram no local e outra foi socorrida com vida para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. As autoridades identificaram 13 pessoas feridas, mas o estado de saúde delas não foi divulgado.

A torre estava sendo construída por uma empresa particular e fazia parte de um projeto para levar energia da usina de Belo Monte para o estado do Amapá. Segundo testemunhas, todos os feridos estavam na estrutura quando ela desabou.