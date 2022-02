Tour das Ilhas explora belezas da Baía de Todos-os-Santos

O projeto Tour das Ilhas 2022 acontece neste sábado (12) na Baía de Todos-os-Santos. Ao todo, 100 jet skis participam do evento, com pessoas de diversos estados. Três lanchas dão apoio. O passeio com moto aquática ajuda a desvendar belezas e curiosidades da segunda maior baía do mundo.

A largada foi às 10h30 na Marina Salvador Jetclub, no Comércio. A primeira a ser visitada é a de Itaparica, a maior ilha marítima do Brasil. São 239 quilômetros quadrados de superfície, divididos entre os municípios de Salvador e Vera Cruz. Ela tem mais de 36 km de comprimento.

A segunda ilha é a dos Frades, que está localizada praticamente no centro da baía e pertence ao município de Salvador.

A Ilha de Bom Jesus dos Passos também faz parte do roteiro. Ela está localizada entre as ilhas de Madre de Deus e dos Frades e também faz parte de Salvador. Ela é destacada por sua forte religiosidade e por seus costumes variados. A última do roteiro do Tour das Ilhas 2022 é a Maré Paradisíaca, região está entre as ilhas que pertencem ao território soteropolitano.

Ao final, os participantes encerram o passeio retornando para a Marina Salvador Jetclub.