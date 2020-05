Tour pela história: IGHB leva suas instalações para o mundo virtual

Quando se fala de Salvador não dá para não pensar na importância histórica que a cidade teve para a construção da história nacional. E o que não falta por aqui são instituições que guardam parte desses registros. Entre elas, o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), que fica no centro da cidade, e que completou ontem 126 anos.

Para a data não passar batida, o IGHB levou para o mundo virtual o vasto acervo que a construção de quatro andares conserva. Inaugurado em 1923, o espaço é o instituto mais antigo da Bahia que mantém atividades ininterruptas. E para não perder esse posto, surgiu a ideia da criação da visita guiada e de um tour 360º, que pode ser visto no endereço www.bahiaview360. com.br/ighb360.

“A ideia é manter as nossas atividades e atingir um novo público, que está impedido de ir fisicamente mas pode conhecer toda a riqueza que nós guardamos. Temos que dar visibilidade à grandeza do Instituto”, avalia o presidente da casa, Eduardo Morais de Castro, de 72 anos, que há cinco está à frente do espaço.

A visita em 360º permite o internauta seguir o mesmo caminho que a visita presencial (Foto: Reprodução)

O tour virtual conta com a opção de visita guiada pelo historiador Jaime Oliveira, que trabalha no espaço há mais de 20 anos. Eduardo explica que a visita com o guia é mais curta - dura cerca de 20 minutos - e são destacados os principais espaços do prédio. O vídeo está disponível no YouTube, e foi desenvolvido no último mês, pouco antes do espaço fechar por conta da pandemia, justamente para mantê-lo na ativa durante os tempos de isolamento.

É possível conhecer salas como a hemeroteca do IGHB, que reúne mais cinco milhões de folhas de exemplares de jornais publicados desde 1858. Entre os títulos estão jornais que não existem mais, mas que foram marcantes para a história da Bahia, como o Diário da Bahia, Correio de Notícias e Gazeta do Povo, além, é claro, das primeiras edições do CORREIO.

Além dos jornais, são mais de 45 mil exemplares de livros, de diferentes temáticas. Como uma obra do pintor francês Debret, que data dos anos de 1830, ou um exemplar de 1,6 mil páginas escrito por Gaspari Baleal, que conta, com detalhes, a presença dos holandeses em território brasileiro na era colonial.

A vista do mirante do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (Foro: Reprodução)

Já o tour virtual em 360º com certeza vai deixar os amantes da história e fãs da tecnologia fascinados. Com alguns cliques, é possível passar por todos os espaços que os quatro andares do Instituto reservam e ver de perto, literalmente, coleções e itens raros sobre a história do estado. Basta rolar o botão do meio do mouse para conseguir ler e observar os itens expostos nas prateleiras. Logo na entrada, um armário de vidro guarda um acervo pessoal do poeta Castro Alves, com um exemplar original dos seus óculos, relógio, livros e até uma xícara usada por ele.

A visita também permite ver o mirante do Instituto no topo do prédio, que foi, por muito tempo, a construção mais alta da Bahia, e tem uma vista geral para a região da Avenida Joana Angélica e para o centro. O tour foi desenvolvido pelo grupo Bahia View 360, que utiliza a mesma tecnologia que o Google Street View usa para mapear todas as regiões do mundo. Uma câmera com captura em 360° registra todos os espaços e assim permite que você passeie por eles. A empresa também criou o tour virtual no Museu da Misericórdia, no Pelourinho, que pertence à Santa Casa da Bahia.

*com orientação da editora Ana Cristina Pereira