Trabalhadores da Cultura e Turismo recebem cestas básicas em Salvador

Mais de 4 mil cestas básicas estão sendo entregues a trabalhadores da Cultura e do Turismo de Salvador, pela secretária municipal que atua no setor. A ação começou ontem e continua nesta terça (11), no Centro de Convenções da Bahia. Nesta etapa, recebem o benefício baianas de acarajé, músicos, artistas plásticos, trabalhadores do transporte turístico, produção de eventos e guias de turismo.

A distribuição das cestas acontece de 8h às 16h, com escalonamento por ordem alfabética, e tem apoio da Fundação Gregório de Matos (FGM), Saltur e Prefeituras-Bairro. Além das cestas, também são distribuídas máscaras.

“Recebemos muitos pedidos de diversas categorias da cultura e do turismo e estamos atendendo, na medida do possível. Esperamos que tão logo todos esses profissionais possam retornar às suas atividades e que possam tirar o sustento de suas famílias”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Pablo Barrozo, durante a entrega.

Para o diretor de relações institucionais do Sindicato dos Músicos, Sidney Zapata, a ação dá um pouco de tranquilidade aos profissionais que estão parados. “A impossibilidade do trabalho é muito difícil, mas é a nossa realidade. E essa ação é muito importante para muitas famílias", diz.

A presidente do Sindicato de Guias de Turismo da Bahia (Singtur-BA), Rivanete Rodrigues, acompanhou a entrega. “Essas cestas são muito importantes para nossa sobrevivência porque o guia vive do trabalho do turismo e fomos bastante atingidos. Em nome dos guias de turismo agradeço ao prefeito ACM Neto e ao secretário Pablo Barrozo por nos acolher neste momento”, afirmou.