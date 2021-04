Trabalhadores da educação infantil serão vacinados a partir desta quarta em Salvador

Os trabalhadores da educação infantil serão vacinados a partir dessa quarta-feira (21), em Salvador. Serão imunizados os profissionais que têm entre 55 e 59 anos.

A informação foi divulgada pelo prefeito Bruno Reis, durante entrevista coletiva, nesta terça-feira (20). "Nossa expectativa, com a chegada de novas vacinas essa semana, é concluir a vacinação desse grupo de profissionais até o fim dessa semana", disse o prefeito.

Ainda de acordo com ele, esse é mais um passo na reabertura das escolas na capital. "Estamos com o protocolo definido, escolas preparadas, sistema híbrido de retorno estruturado para a volta que vai cumprir o ano letivo de 2021 para não atrapalhar o ano letivo de 2022", explicou.

O prefeito disse aidna que desde o início deste ano os protocolos estavam definidos. "Em relação às escolas, desde o início do ano, apresentamos a situação das escolas que estavam com as devidas marcações, respeito aos protocolos e todas as adaptações necessárias", garantiu. Reis citou o decreto do governo estadual que permitiu a liberação de aulas semipresenciais em 19 cidades baianas, considerando a taxa de ocupação de leitos.

"O Governo do Estado baixou um decreto estabelecendo uma diretriz que pode ser adaptada para realidade de cada município. Nós consideramos também, além dessa taxa, o número de vacinados como um importante medidor para o retorno", afirmou.

No entanto, ainda não há uma data definida de quando a retomada deve acontecer. "Vamos conversar, vamos lidar com o Governo e a APLB. Não se tem uma data específica, mas posso garantir, assim que esse público de 55 a 59 anos ser vacinado, voltaremos com a educação".

*sob supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro