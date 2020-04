Trabalhadores podem ter orientações sobre seguro-desemprego por telefone

Trabalhadores demitidos durante a pandemia e que estão em busca de informações sobre o seguro-desemprego podem ser atendidos pelo telofone. É que o Serviço de Intermediação de Mão de Obra (SIMM) está utilizando o canal para dar orientações sobre como fazer o cadastro para recebimento do benefício concedido pelo governo federal a trabalhadores demitidos sem justa causa. O serviço está disponível desde a última segunda-feira (20).

O primeiro passo para pedir o benefício é se cadastrar nas plataformas do governo federal (www. gov. br ou aplicativo Carteira de Trabalho Digital). Após fazer o cadastro, se o cidadão tiver alguma dificuldade ou constatar alguma inconsistência no sistema deve entrar em contato com o SIMM por meio do telefone (71) 3202-2001 ou do e-mail simm @ salvador. ba. gov. br para solucionar o problema.

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Os profissionais do SIMM estão habilitados com senhas específicas para resolver o problema de inconsistência e erro.

“Antes, quando havia inconsistência no sistema, o beneficiário tinha que ir até um dos postos do SIMM ou da Secretaria de Trabalho, órgão vinculado ao Ministério da Economia, para pedir ajuda. Agora, como o atendimento presencial está suspenso, por conta do isolamento social, nós resolvemos oferecer o atendimento por telefone”, explica o diretor de Trabalho da Semtel, Magno Felzemburg.

O principal objetivo do atendimento é resolver a situação do trabalhador para que ele possa ter o direito garantido. “Tendo em vista que através do aplicativo muitas pessoas estão tendo dificuldade de acessar o seguro-desemprego, estamos contribuindo com esse serviço para que o trabalhador possa receber o seu seguro ao final do mês”, conclui Felzemburgh.

Empreendedor

O Centro do Empreendedor Municipal (CEM) também está prestando orientações e tirando dúvidas de microempreendedores por meio do telefone (71) 3202-2002 e do e-mail cem @ salvador. ba. gov. br. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Vaga de emprego

O SIMM também realizou, na manhã desta quarta-feira (22), a primeira seleção para emprego após suspensão do atendimento presencial no dia 19 de março. Diante da solicitação de 30 vagas para atuação em supermercado, o órgão convocou alguns candidatos que possuíam cadastro no site Mais Emprego e apresentavam um perfil condizente com as vagas disponíveis.

As seleções estão sendo feitas com atenção às recomendações de distanciamento, do uso de máscaras e de álcool em gel. Apenas candidatos convocados pelo Simm por telefone ou e-mail devem comparecer à agência do órgão no endereço informado durante o contato.