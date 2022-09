Trabalhar de carteira assinada ou como MEI/pessoa jurídica? Eis a questão

O Mapa de Empresas do Ministério da Economia mostrou que o Brasil atingiu um recorde histórico de empreendimentos iniciados em 2021 e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) apontou que existem mais de 20 milhões de empreendedores no Brasil, o que representa 99% das empresas no país.

Apesar dos números, a experiência de começar o próprio negócio está longe de ser fácil. Fatores como a alta carga tributária, o excesso de burocracias e o difícil acesso ao crédito no país são fatores que trazem um questionamento: CNPJ ou CLT?

Patrícia Lucena explica que não há fórmulas mágicas na escolha entre ser empregado e empreender, mas que é necessário priorizar a felicidade (Foto: Divulgação)

Contadora, advogada e professora do curso Ciências Contábeis da UNIJORGE Patrícia Katz Lucena diz que a compensação em deixar a CLT para se transformar em empresário e/ou Microempreendedor Individual (MEI) não é uma receita de bolo.

“Temos que avaliar diversos outros aspectos para se chegar a tal decisão. Creio que a compensação vai além e não deva ficar restrita aos lucros, pois há a satisfação”, explica, reforçando que é de suma importância que o empresário, assim como o colaborador estejam felizes naquilo que se propõem.

O presidente do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia (CRCBA) André Luís Barbosa dos Santos lembra que, ao atuar como CLT, o trabalhador possui uma série de benefícios e carteira assinada que caracteriza uma segurança e um pouco mais de estabilidade, porém os líquidos normalmente são menores. “Ao se tornar empresário, em tese terá uma maior receita, entretanto pagará todos os benefícios baseado neste valor de recebimento”, diz.

Sonho e realidade

O educador financeiro Edísio Freire explica que os contratos chamados B2B (Business-to-business, expressão identificada pela sigla B2B, é a denominação do comércio estabelecido entre empresas) geram benefícios, mas também trazem obrigações importantes, como as tributárias. Dependendo do tipo de empresa e do regime fiscal, as alíquotas de impostos podem ser bem diferentes. “Normalmente esse tipo de relação começa com o trabalhador deixando de atuar como empregado tradicional e passando a existir como MEI”, pontua.

Edísio Freire destaca os cuidados necessários quando se deseja expandir os negócios para o impacto tributário (Foto: Divulgação)

Nesse novo formato, o trabalhador passa a ter algumas obrigações, afinal, passará a ser responsável por uma pessoa jurídica, de primeiro momento, de forma simplificada com um custo tributário baixo, mas se crescer em movimentação e faturamento pode se enquadrar como optante pelo Simples Nacional, deixando de pagar uma taxa fixa, para absorver um gasto tributário que pode iniciar em 4% ou 6% da receita bruta.

Patrícia Lucena destaca que, quando se troca a CTL pelo CNPJ, muda-se o status de empregado para empregador. “Assim, o novo empresário irá assumir os encargos trabalhistas de FGTS, INSS, Taxas, Impostos Municipais e/ou Impostos Estaduais e Impostos Federais”, esclarece, mas que a gestão do negócio não pode ser visto como um fardo, mas parte do processo.

O presidente do CRCBA pontua que o profissional contratado pela CLT só terá obrigações junto ao fisco, se ultrapassar o teto de isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física, e terá retenção previdenciária do INSS de acordo com a faixa de recebimento.

André Luís orienta que, antes de iniciar qualquer negócio, o empreendedor invista um tempinho em estudar a viabilidade do negócio (Foto: Leandro Nunes/Divulgação)

“Numa mudança de CLT para Pessoa Jurídica caracterizado pelo CNPJ constituído, as obrigações principais são pautadas na tributação e regularização nos âmbitos específicos: União, Estado/DF e Município”, esclarece.

André Luís destaca que, no caso de um prestador de serviços, o Imposto sobre Serviços(ISS) e os tributos federais são cobrados de acordo com a atividade operacional a ser desenvolvida e que, para manutenção têm-se algumas licenças, dentre as principais, TVL, TFF e Alvarás.

Passo a passo

A educadora lembra que, durante esse processo, é importante, contratar um contador para que sejam prestadas as orientações quanto ao custo do negócio. Patrícia Lucena aponta que um bom plano de negócio também faz toda a diferença. “As projeções de produção, crescimento, risco e retorno são excelentes para se planejar os rumos que o gestor deve tomar no seu negócio. Ainda assim, deve-se programar a integralização do capital, o capital de giro para o fluxo do caixa e o custo para a abertura do estabelecimento, incluindo as taxas e honorários do contador”, esclarece.

André Luís sugere que antes de iniciar qualquer empreendimento, o interessado no negócio realize cálculos e estude a viabilidade, além de verificar a atividade operacional, investimentos, receitas, despesas, dentre outras variáveis, para poder concluir se, naquele momento, o negócio será realizado a curto, médio e longo prazo, no intuito de decidir de acordo com as suas necessidades profissionais, financeiras e pessoais.

O representante do CRCBA lembra que, a depender do município onde o negócio será montado, as taxas de abertura podem variar. “No geral, entre R$ 800,00 e R$ 1.200,00 uma empresa pode ser aberta considerando as taxas e licenças prévias. Entretanto, valores podem ser inferior ou superior a depender da localização do empreendimento, da atividade, da periculosidade, natureza jurídica, dentre outras variáveis”, finaliza.





Comparativo para um salário ou lucro de R$2 mil

Considerando um salário de R$ 2.000,00, o trabalhador receberá por mês um líquido de R$ 1.820,00. Comparando com a remuneração como empresário, o valor total recebido é de R$ 2.000,00.

No primeiro momento parece uma excelente opção, mas perceba que ao estar contratado no regime CLT, a remuneração mensal, real, com as verbas que não são recebidas mensalmente, mas são direito do trabalhador, o valor mensal seria de R$ 2.976,00.

Há uma diferença muito grande, o que deixa claro que a troca de regime nas mesmas bases de valores, não compensa de forma alguma para o trabalhador.

(Fonte: Edísio Freire)





Resumo geral para abertura de empresas:

A depender do município, podemos ter variações a depender da sincronização entre os órgãos.

PASSO 1 – COLETA DE DADOS

Antes de iniciar o processo de abertura da empresa é preciso definir e coletar os seguintes documentos e informações:

• Tipo Societário (Sociedade limitada, Empresário individual, SLU (Sociedade Limitada Unipessoal, etc.)

• Atividades (CNAES)

• IPTU do endereço comercial ou domicílio fiscal (escritório virtual)

• Documentos dos sócios (RG/CPF e comprovante de endereço)

• Estado civil dos sócios

• Profissão dos sócios

• Capital social da empresa

• Administrador(es)

PASSO 2 – VIABILIDADE

Solicitar viabilidade no site da Junta Comercial do Estado da Bahia. Nesta fase será preenchido um formulário com informações referentes a nome empresarial, Cnaes, descrição do objeto social, sócio, endereço da empresa etc. Este processo é analisado de forma integrada pela Junta Comercial e a prefeitura (SEDUR).

PASSO 3 – DBE

Com a viabilidade aprovada, será solicitado o DBE (documento básico de entrada no CNPJ). Neste formulário serão preenchidas as informações puxadas pela viabilidade e informações complementares como capital social, administradores, endereço dos sócios etc.

PASSO 4 – REQUERIMENTO ELETRÔNICO

Com o deferimento do DBE será preenchido o requerimento eletrônico, no site da Junta Comercial, utilizando o protocolo da viabilidade e do DBE.

Nele serão gerados de forma automática o contrato social, recibo de entrega, taxa de registro.

PASSO 5 – ASSINADOR WEB

Após pagamento da taxa, o processo deverá ser registrado através do assinador Web, utilizando o certificado digital do(s) sócio(s).

PASSO 6 – REGISTRO DO CONTRATO SOCIAL

Após análise e deferimento do processo o contrato social, devidamente registrado, será enviado para o e-mail do requerente do processo.

PASSO 7 – CNPJ E DOCUMENTOS MUNICIPAIS

Após o registro do contrato social, deverão ser emitidos o CNPJ e os documentos municipais (Cartão CGA, Alvará de Funcionamento).