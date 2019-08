Trabalho por conta própria: Veja dicas para viver só de freela

Quando o marido da cabeleireira Aline Moraes, 29 anos, foi transferido do interior de Rondônia para São Paulo, ela precisou se readaptar completamente ao trabalho. No interior, era proprietária de um salão, onde fazia tudo. Na capital paulista, passou a atuar como freelancer por meio de uma plataforma digital, pela qual poderia atender clientes à domicílio.

“Minha vida mudou completamente. Hoje, vivo como freelancer, não tenho um estabelecimento, mas ganhei meu tempo de volta e a possibilidade de gerir meu trabalho com muito mais tranquilidade e mais lucro”, conta.

Um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostrou que o número de trabalhadores por conta própria no Brasil alcançou recorde histórico entre os meses de novembro e dezembro de 2018 e janeiro deste ano. Segundo a entidade, 23,9 milhões de pessoas trabalham de maneira autônoma no País, um aumento de 1,2% (291 mil a mais), em comparação com o trimestre anterior (de agosto a outubro de 2018), e alta de 3,1% (719 mil pessoas a mais), no comparativo com o mesmo período do ano anterior (novembro e dezembro de 2017 e janeiro de 2018).

Tendências

Para o presidente da seção Bahia da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), Wladimir Martins, é possível viver de freelancer, uma vez que muitas atividades foram terceirizadas, ampliando as oportunidades para o mercado de freelancers. “Diversas profissões sofrerão com as mudanças no mundo do trabalho e serão substituídas por processos automatizados, portanto, muitos postos serão extintos”, acredita, lembrando que, hoje, muitas atividades das mais diversas áreas foram estabelecidas no mundo dos freelancers, como por exemplo gastronomia. “Existem os freelas que produzem jantares específicos; os do mundo digital, que melhoram seu posicionamento nas redes sociais; os da escrita, que produzem textos para as redes sociais, entre tantos possíveis”, completa.

A plataforma GetNinjas, por exemplo, conseguiu registrar um aumento de mais de 50% no número de profissionais informais cadastrados. Para o CEO da plataforma, Eduardo L’Hotellier, o trabalho freelancer pode se tornar mais estável à medida que o profissional monta uma rede de clientes e se consolida no mercado. “Dessa forma, é possível ter maior estabilidade e, muitas vezes, com rendimentos que chegam a superar o ganho que se teria em um trabalho formal. Isso porque, dependendo do ramo, é possível fechar grandes projetos e ter uma boa margem de lucro”, diz.

Ele destaca que no GetNinjas, por exemplo, existem mais de 200 tipos de serviços disponíveis, tanto para profissionais que querem um trabalho freelancer, quanto para profissionais que têm ou querem montar uma empresa. “Por meio de aplicativos, como o GetNinjas, o profissional pode conseguir novas formas de atrair e negociar com clientes que têm interesse real na contratação”, diz.

O Co-fundador da Workana, Guillermo Bracciaforte, pontua que, no trabalho remoto, é o freelancer quem define suas tarefas diárias, por isso é muito importante aprender a definir os níveis de prioridade das tarefas e buscar começar a trabalhar sempre pelas mais urgentes. “Especificamente no caso de freelancers, também é importante decidir quantas horas por dia dedicará a seus projetos, uma vez que, geralmente, os freelancers trabalham em uma média de três projetos ao mesmo tempo e também separar um tempo do seu dia para enviar propostas a novos projetos e conversar com os clientes com os quais estão negociando”, orienta.

Disciplina

A vida de freelancer, no entanto, exige disciplina, especialmente se o trabalho for em casa. Eduardo L’Hotellier sugere que, além um espaço em casa o mais silencioso possível reservado apenas para o trabalho, é importante criar rotinas que te ajudem a separar uma coisa da outra. “Utilizar ferramentas de agenda e de organização de tarefas também pode ser uma boa opção. Dessa forma, você organiza e prioriza as suas tarefas diárias, reservando um tempo específico para cada uma delas”, ensina.

Se você se distrai fácil, o ideal é tentar adaptar algum cantinho seu em casa. “Ter uma mesa, algum local confortável e o mais silencioso possível, pode te ajudar a se desligar da rotina domésticas e focar no trabalho”, sugere. O representante do GETNinja também garante que, no caso de um profissional que presta serviços na casa do cliente, é importante ter organizado todas as ferramentas, produtos e acessórios necessários para o atendimento.



RELATO: ALINE MORAES

'Hoje consigo estabelecer rotinas mais justas comigo e com minha família', afirma a cabeleleira Aline Moraes

(Foto: Acervo Pessoal)

Vida nova Eu sempre morei no interior de Rondônia com minha família. Na minha cidade não existia nenhum serviço por aplicativo, nem mesmo o Uber. Minha rotina consistia em abrir o meu salão todos os dias às 8h para receber os profissionais que trabalhavam comigo e os clientes. Como a responsabilidade de fechar o caixa e deixar tudo arrumado para o dia seguinte, às vezes, só conseguia chegar em casa depois das 23h. Na verdade, eu vivia em função do trabalho. Não tinha tempo para minha família ou para mim. No interior, precisei fazer cursos para atender não apenas clientes interessados em cuidar dos cabelos, mas fui fazendo capacitação para todo e qualquer procedimento estético, do contrário, não conseguia fechar o faturamento no final do mês. Precisava lidar com os custos fixos de manter um estabelecimento que funcionava praticamente todos os dias da semana. A coisa mudou quando nos mudamos para São Paulo. Meu marido me apresentou o GetNinjas. No início, estranhei muito até atender à primeira cliente. A boa experiência me estimulou a continuar, sobretudo, porque as clientes adoram a possibilidade de fazer qualquer procedimento em casa e com a mesma profissional. Hoje, consigo estabelecer rotinas muito mais justas comigo e com minha família. O quesito remuneração também melhorou muito.





COMO ARRANJAR TRABALHO?

Google Nos últimos seis meses, uma das principais perguntas relacionadas a “emprego” feitas por brasileiros é “Como arrumar um emprego?”, segundo dados do Google Trends.Para ajudar o usuário nessa jornada, a Busca do Google traz, com a ajuda de recursos e filtros, uma experiência cada dia mais útil e personalizada, reunindo os postos disponíveis no mercado em um espaço dedicado no resultado de pesquisa.



Filtros É possível buscar por vagas e depois filtrá-las por áreas de formação, como “Industria e armazenamento”, “Vendas e varejo”, “Limpezas e instalações”, “Ciência e engenharia” e muitas outras, o que facilita encontrar exatamente o que está disponível para a sua profissão ou área de atuação. Os filtros estão disponíveis tanto em dispositivos móveis Android como no desktop.

Vagas O que você procura? Um estágio ou um emprego fixo? Em meio período ou em tempo integral? O filtro “Tipo” permite selecionar a vaga ideal, independente de qual fase sua carreira profissional está e por quanto tempo você pode trabalhar.

Rede Social Para temas relacionados com o trabalho e o mundo profissional em geral,o LinkedIn é uma das redes mais utilizadas no mundo. É um excelente espaço para ter como contatos todas aquelas pessoas com as quais você já manteve algum vínculo profissional.

Aplicativos Vários Apps / sites fazem a mediação para a contratação de freelancers. Acesse: www.workana.com, www.getninjas.com.br, www.freelancer.com





FINANÇAS EM DIA

Experiência Quanto mais experiente e qualificado um profissional é, mais ele poderá cobrar pelo serviço prestado. O valor agregado caminha junto com a qualidade do serviço e a capacidade do profissional de propor soluções criativas, práticas e alinhadas com as necessidades do projeto.

Calculadora Para precificar o trabalho, é preciso levar em consideração os custos fixos do profissional (custo de vida + valor do trabalho + ferramentas) e o quanto deseja receber por mês. Para isso, o profissional pode usar a Calculadora Freela, uma ferramenta online que leva em consideração as possíveis despesas e custos dos profissionais.

Reservas Especialistas em finanças pessoais, como Nathalia Arcuri, recomendam que 20% da renda mensal deve ser economizada para objetivos de médio/longo prazo (viagens, casa própria, até abrir um negócio, por exemplo), e 10% deve ser para a aposentadoria.