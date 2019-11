Trade afirma que praias estão aptas para o turismo na Bahia

O aparecimento de manchas de óleo nas praias da Bahia está deixando o trade turístico preocupado. Eles temem que o desastre afete o turismo, justamente, na alta estação e, por isso, frisaram da necessidade de divulgação das praias que estão limpas e livres do petróleo.

Em nota, a Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (Febha) afirmou que as praias atingidas pelo óleo há mais de 10 dias estão limpas e aptas para receber turistas e baianos.

“Gostaríamos de informar que as diversas praias do litoral baiano que foram atingidas há mais de 10 dias, já estão limpas. Houve uma grande corrente de consciência ecológica da população baiana, envolvimento dos órgãos públicos municipais e governamentais. Tivemos a participação de efetivos do exército, marinha e aeronáutica e essa força conjunta proporcionou a rápida limpeza, tornando as praias da nossa Bahia aptas a receber os turistas e a população local”, diz a nota.

A entidade citou como exemplos de praias próprias para banhos as de Salvador, da Baía de Todos-os-Santos, como Itaparica, Vera Cruz e Ilha dos frades, e as que ficam próximas da capital, como Conde, Sauípe, Imbassai, Praia do Forte, Guarajuba, e Itacimirim. A nota reconhece a presença do óleo no Sul e Baixo Sul do estado, e afirma que o lema é “Se chegar nós limpamos”.

A Febha conclui o texto dizendo que hotéis, pousadas, resorts, restaurantes e bares estão trabalhando com a vigilância sanitária e demais órgãos competentes no controle dos pescados frescos a serem consumidos nesses estabelecimentos. Afirmou que os produtos têm origem controlada e são fornecidos por empresas homologadas por órgãos de controle sanitário que mantém rígidos padrões de qualidade.

A Salvador Destination também se manifestou em nota, em que afirma que as praias da Bahia estão limpas e preparadas para receber os turistas. Ela também tranquiliza a população em relação a qualidade desses locais e pede mais empenho na divulgação dessas informações.