Tradição de volta: 1º de janeiro tem galeota da gratidão para Bom Jesus dos Navegantes

Com uma missa às 8h, na Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, como abre alas do último dia de celebração ao Bom Jesus dos Navegantes, o auge da festa da Boa Viagem, neste sábado (1º), voltou a acontecer como é tradição desde meados do século 18: com a imagem do homenageado fazendo a travessia pelo mar na galeota da Gratidão do Povo.

O que não foi diferente do ano passado, quando Bom Jesus dos Navegantes fez o caminho da Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia até a Paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem por terra, foi a ausência da procissão marítima.

E, dessa vez, a imagem de Nossa Senhora da Conceição da Praia não acompanhou o Bom Jesus até a galeota para não gerar aglomeração. Também por conta da covid-19, embarcações não seguiram a imagem, que fez o percurso sozinha.

Ausentes no mar, os fiéis não deixaram o mesmo acontecer em terra. Seja na missa, na saída e na chegada da travessia, o homenageado foi recebido por muitos devotos que todo ano, com ou sem procissão marítima, estão por lá rendendo graças.

Emocionada durante todo o caminho entre a igreja e a Capitania dos Portos, de onde sai a galeota, a aposentada Derivalda dos Anjos, 67 anos, aproveitou cada segundo do lado da imagem de Bom Jesus.

"Eu tô arrepiada de tanta emoção. Pedindo a ele que nos livre dessa pandemia para que, no próximo ano, seja ainda melhor, com mais gente do que teve hoje", declara.

O professor João Paulo Ferreira, 63 anos , é devoto, foi acompanhar a festa e falou sobre o valor simbólico da travessia pelo mar.

"Toda nossa história é marítima. Uma história que começa na Bahia e no mar. É por onde o Bom Jesus dos Navegantes deve passar sempre que possível. Ano passado não deu, mas esse ano sim e estamos felizes por isso", diz João Paulo.

Quem também marcou presença foi Adilson Guedes, 55, que é artista plástico. Ele ressaltou como se sente emocionado ao participar da celebração, mesmo que essa ocorra com limitações.

"Só de ver a galeota já é um avanço enorme para nós. É uma festa de séculos e que emociona. Alegra o nosso coração ver Bom Jesus dos Navegantes voltando a ir e voltar pelo mar", fala.

Presidindo a missa que abriu a celebração neste sábado, Cardeal Dom Sergio da Rocha falou sobre o sentimento da igreja em relação a festa.

"O sentimento é de ação de graças porque já podemos fazer pelo menos a travessia marítima com a galeota. Claro que esperamos poder realizar na próxima a procissão marítima. Mas, neste momento, a galeota estará representando cada um de nós", pontua.

O Arcebispo fez questão de destacar como a volta da travessia marítima já traz alegria e um aceno para dias menos problemáticos.

"Iniciamos o novo ano com essa festa em sinal de louvor e de agradecimento a Deus, mas também de esperança. É por isso que nos alegra termos de volta a galeota, que é mais um sinal esperançoso por dias melhores", afirma.

