Tradição: último dia do ano é marcado por filas no ferry-boat e nas lanchinhas

Como em todos anos, este último dia do mês de dezembro (31) registra um movimento intenso de pessoas que querem passar o Ano Novo na Ilha de Itaparica. Desde o início da manhã, há filas nos dois sistemas de travessia: ferry-boat e nas lanchas, situação mais crítica – passageiros esperam até uma hora e meia para embarcar para Mar Grande



De acordo com a Internacional Travessias Salvador (ITS), administradora do sistema ferry-boat, estão em operação os ferries Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Rio Paraguaçu, Anna Nery, Pinheiro e Ivete Sangalo, com saídas nos horários regulares (de hora em hora). Neste momento, o fluxo é intenso para veículos e pedestres no terminal São Joaquim. Em Bom Despacho, movimento é tranquilo para as duas categorias.



A Internacional Travessias Salvador informou eu seguem obrigatórios o uso de máscara pelos passageiros e a autorização para embarque equivalente a 75% da capacidade de lotação dos barcos para pedestres, conforme resolução da agência reguladora, que prevê, também, o atendimento aos veículos correspondente à capacidade total de cada embarcação. O serviço de Hora Marcada permanece suspenso. “Os passageiros recebem orientações sobre os protocolos referentes a esse período de pandemia na hora da compra da passagem, através do sistema de rádio e tv dos terminais e embarcações, e por meio de cartazes expostos nesses ambientes”, diz nota enviada ao CORREIO.



Prevenção

Entre as medidas adotadas pela ITS para esse momento de pandemia estão à venda de apenas uma passagem por pessoa; instalação de suportes de álcool em gel nas embarcações e salões de embarque dos terminais São Joaquim e Bom Despacho (reabastecidos regularmente), além da higienização e desinfecção de todos os ferries em trânsito, bem como das instalações dos dois terminais (realizadas diariamente).



Bilheteria

As passagens para pedestres e dos veículos são adquiridas em ambos os terminais, com pagamento em dinheiro, cartões de crédito ou débito. Os terminais contam com sistema eletrônico que encerra o acesso de pedestres e veículos sempre que a venda atinge a capacidade de cada embarcação, e também quando é finalizado o procedimento de embarque.



SAC

A administradora disponibiliza o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), através do número 0800 028 2723, para autoatendimento e acesso a informações sobre o sistema, Ferry Card, Tarifa Social e Hora Marcada, disponível de segunda a sexta das 7h às 13h, ou através do e-mail demandastravessias@sollobrasil.com.br





Passageiros esperam até uma hora e meia para embarque em lanchas para Mar Grande

Operando com horários de saída de 15 em 15 minutos desde às 6h30 no Terminal Náutico da Bahia, na capital, a Travessia Salvador-Mar Grande registra intenso movimento de embarque, na saída da cidade para aqueles que vão passar o réveillon em localidades da Ilha de Itaparica.

Neste momento, há fila de embarque, com tempo médio de espera de uma hora a uma hora e meia. A previsão é que o fluxo de passageiros siga intenso durante todo o dia. O sistema está com oito embarcações em tráfego e outras duas em reserva, que podem ser acionadas a qualquer momento.

Nesta quinta-feira, o último horário saindo de Salvador será às 19h30 - apenas a saida das 20h, que seroa a últimma, está cancelada por conta da maré baixa, que impede a atracação dos barcos no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.

Tarifa

A passagem custa, de segunda-feira a sábado, R$ 6,10 Já aos domingos e feriados o valor é R$ 8,20. No Terminal Náutico, na capital, é acrescida a taxa de embarque de R$ 1,50 praticada pela concessionária Socicam, administradora do equipamento. No Terminal de Vera Cruz, em Mar Grande, essa taxa não é cobrada.

Horários

Diariamente, os horários normais de saída da Travessia Salvador-Mar Grande são de meia em meia hora. Mas quando o fluxo de passageiros aumenta, os horários são de 15 em 15 minutos.Confira os horários normais do sistema:

*De Salvador para Mar Grande* – _06:30h, 07:00h, 07:30h, 08:00h, 08:30h, 09:00h, 09:30h, 10:00h, 10:30h, 11:00h, 11:30h, 12:00H, 12:30h, 13:00h, 13:30h, 14:00h, 14:30h, 15:00h, 15:30, 16:00h, 16:30h, 17:00h, 17:30h, 18:00h, 18:30h, 19:00h e 19:30h - Hoje o horário das 20:00h está cancelado por conta da maré baixa_.

*De Mar Grande para Salvador* – _05:00h, 05:30h, 06:00h, 06:30h, 07:00h, 07:30h, 08:00h, 08:30h, 09:00h, 09:30h, 10:00h, 10:30h, 11:00h, 11:30h, 12:00H, 12:30h, 13:00h, 13:30h, 14:00h, 14:30h, 15:00h, 15:30, 16:00h, 16:30h, 17:00h, 17:30h, 18:00h, 18:30h

Procura também é grande para Morro de São Paulo

Todos os horários de hoje dos catamarãs que fazem a linha Salvador-Morro de São Paulo vão ser feitos com lotação completa das embarcações, já que a procura por essa travessia vem sendo intensa desde o Natal. Saindo da capital, os horários são às 9h, 10h30 e 14h30. Já as saídas no sentido inverso ocorrem às 9h, 11h30 e 15h – o horário das 15h é feito por dois catamarãs.

Tarifa

Os catamarãs estão trafegando com 75% da capacidade de passageiros devido às medidas de combate ao coronavírus. o Uso de máscara é obrigatório. A viagem direta até o Morro dura 2h e 20m. As passagens para Morro de São Paulo são vendidas nos guichês das empresas concessionárias Biotur, Ilha Bela e Farol do Morro instalados no Terminal Náutico da Bahia. O valor é de R$ 110,10.

Passeio às Ilhas

Também operam com grande procura nesta quinta-feira as escunas de turismo que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de Todos os Santos. Elas começam a sair às 9h do Terminal Naútico da Bahia e o retorno é programado para as 17h30. No percurso do tour, são feitas paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica. A tarifa é R$ 60. A partir de hoje as escunas passam a operar diariamente. Antes, às terças e quintas, o serviço estava suspenso.