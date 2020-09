Tradicional festa de Nossa Senhora das Candeias acontece pela internet; assista

A tradicional Peregrinação Virtual de Fé e Luz ao Santuário Nossa Senhora das Candeias, acontece neste domingo (13), com transmissão no Youtube da Diocese de Camaçari. A programação religiosa do evento costuma atrair milhares de fiéis à cidade, mas em 2020 acontece de forma virtual em virtude da pandemia do novo coronavírus.

A Peregrinação de Fé e Luz, que está na 9ª edição, tem como tema "Nos 10 anos da Diocese de Camaçari: com a Mãe das Candeias e Jesus, Luz do mundo, somos Igreja Viva. A programação deste ano conta com momentos de oração do terço, adoração, louvor e Missa presidida pelo bispo diocesano Dom João Carlos Petrini.

O evento religioso é promovido pela Diocese de Camaçari e pela Paróquia Nossa Senhora das Candeias e faz parte da identidade da Diocese, atraindo a cada ano os romeiros das 24 paróquias dos municípios de Candeias, Camaçari, Dias D’Ávila, Madre de Deus, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Simões Filho e Terra Nova, que nos anos anteriores percorreram um trecho de seis quilômetros em direção ao Santuário Nossa Senhora das Candeias.





Assista: