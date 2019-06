Tráfego de veículo é alterado na Barra nesta quinta (27); Psirico fará show no farol 

Haverá mudanças no tráfego de veículos na região da Barra nesta quinta-feira (27) em razão do evento Arena Brahma Nº 1, que acontecerá no Farol da Barra. A festa é em decorrência do jogo da seleção brasileira na Copa América. Os brasileiros enfrentam hoje os paraguaios, pelas quartas de final, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre no Rio Grande do Sul.

O tráfego de veículos será interditado, das 13h30 de quinta-feira (27) à 1h da sexta-feira (28), no Largo do Farol da Barra, Avenida Oceânica (trecho compreendido entre o Largo do Farol da Barra e a Rua Marquês de Caravelas), Avenida Almirante Marques de Leão (trecho compreendido entre o Largo do Farol da Barra e a Rua Dias d’Ávila).

Os veículos que habitualmente trafegam pelo trecho interditado terão como opção, sentido Ondina e Barra, a Rua Marquês de Caravelas, Av. Almirante Marques de Leão, Rua Dias d’Ávila, Rua Afonso Celso.

Já no sentido Ladeira da Barra - Ondina, o condutor poderá acessar a Av. Sete de Setembro, Rua Afonso Celso, Rua Miguel Burnier, Largo do Chame - Chame, Av. Centenário.