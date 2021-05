Traficante acusado de decapitar rivais é morto pela polícia em Candeias

Líder de uma organização criminosa, atuante no município de Candeias, o traficante Uiliam Charles Queiroz Santos, 28 anos, o Charles, foi morto durante uma ação policial a noite de segunda-feira (17). Ele também é acusado de ter participado pelo menos 10 homicídios, em 2021, alguns deles com decapitações de rivais, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).

Após ações de inteligência do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoios do COPPM, Rondesps RMS e BTS, além da 10ªCIPM, o criminoso foi encontrado, na localidade de Barra do Gil, município de Vera Cruz.

As equipes chegaram até a Rua João das Botas e, na tentativa de capturar o traficante, houve confronto. O criminoso acabou ferido, foi socorrido para o Hospital Geral de Itaparica, mas não resistiu.

Segundo informações da SSP, com ele foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, carregador, munições, dois celulares, 173 reais e uma porção de maconha.