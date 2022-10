Traficante atira em policiais, tenta fugir pelo mar e acaba preso em Salvador

Após ser flagrado pelo Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP), um traficante foi capturado por equipes da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, na tarde do domingo (9). O criminoso ainda tentou fugir da abordagem pelo mar e trocou tiros com a PM antes de ser detido.



O alerta de 95% de similaridade apareceu nas telas do Centro Integrado de Comunicações (Cicom), que acionou integrantes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) 12ª CIPM. Rapidamente identificaram o suspeito e iniciaram a abordagem.



“Ele percebeu a nossa aproximação, desceu para a Praia da Paciência já atirando contra a nossa guarnição. O criminoso tentou fuga pelo mar, mas a eficiência da nossa tropa não deixou que ele escapasse”, detalhou a comandante da 12ª CIPM, major Érica Patrícia. A arma utilizada por ele foi dispensada no mar.



Com ferimentos causados pelas pedras, o homem foi levado para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris e, logo após, para a Central de Flagrantes, onde o mandado expedido pela Vara do Júri e Execuções Penais de Lauro de Freitas foi cumprido.

Estuprador preso

Na manhã desta segunda-feira (10), o acionamento de 92% de concordância com as imagens disponibilizadas pelo Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNM), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ajudou equipes da 48ª CIPM (Sussuarana) na captura de um homem procurado pelo crime de estupro.



Ele possuía mandado de prisão expedido pela 7ª Vara Criminal de Salvador e foi abordado. Após confirmação dos documentos pessoais, encaminhado para a sede da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde o mandado foi cumprido.



Com as duas prisões, sobe para 449 o número de suspeitos capturados com a ajuda da tecnologia.