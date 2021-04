Traficante é flagrado com R$ 300 mil em maconha e cocaína

Traficante atuava na cidade de Luís Eduardo Magalhães (Foto: Divulgação/SSP-BA)

Unidades da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cerrado, em apoio a 85ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Luís Eduardo Magalhães) apreenderam doze tabletes de maconha e cocaína na quinta-feira (1º). A droga, avaliada em R$ 300 mil, estava com um traficante que atuava na cidade de Luís Eduardo Magalhães.

A apreensão ocorreu no bairro de Jardim das Acácias. Policiais da Cipe Cerrado, após denúncias, abordaram um suspeito, com o qual foram encontradas porções de maconha e cocaína.

As equipes realizaram varreduras no local e localizaram mais seis tabletes de maconha e seis de cocaína, totalizando cerca de 12 quilos. Ainda foram achadas uma balança, dois celulares, um caderno com a contabilidade do tráfico, uma máquina de cartão de crédito e R$ 69.

De acordo com o major Giovanni Castro Damasceno, comandante da Cipe Cerrado, o homem, que possui passagens por tráfico de entorpecentes, foi encaminhado à Delegacia Territorial (DT) de Barreiras.