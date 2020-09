Traficante é presa em flagrante com R$ 19 mil em Itinga

Uma mulher que traficava drogas em Salvador e na Região Metropolitana foi presa nesta sexta-feira (11). A criminosa estava com R$ 19 mil em espécie quando foi abordada por policiais.

O CORREIO apurou que a traficante é Valdenice Aparecida de Sena, conhecida como Val, 33 anos. Ela fazia a distribuição dos entorpecentes e tinha uma espécie de esconderijo em Itinga, Lauro de Freitas.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Val foi presa em flagrante durante uma ação conjunta das Rondesps RMS e Baía de Todos os Santos (BTS).

Os militares receberam denúncias de onde a mulher se escondia e fizeram uma busca em Itinga, onde encontraram a traficante, que estava com porções de maconha. Ao ser questionada sobre o tráfico, ela indicou o imóvel onde escondia as drogas.

Na casa, a polícia encontrou dinheiro, 6 kg de maconha, cocaína e crack, além de 594 munições de calibres 9mm, 40, 380 e 38, duas balanças, celulares e cadernos com anotações.

Val foi apresentada no Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco). Ela já foi presa em 2016, no bairro de Mata Escura, em Salvador, com uma submetralhadora, carregadores e munições.