Traficante é preso após reconhecimento facial no Festival Virada Salvador

Um homem acusado de tráfico de drogas foi preso na madrugada deste sábado (31), quando tentava entrar na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, onde acontece o Festival Virada Salvador. Ele foi identificado após um alerta emitido pelo Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Segundo o órgão estadual, foi o segundo criminoso preso no evento com auxílio dessa tecnologia.

Na ocasião, o sistema emitiu um alerta de 95% para a presença do homem, que foi levado à Delegacia Especial de Área da Polícia Civil, unidade montada no evento. De acordo com a SSP, o traficante tinha mandado de prisão definitiva emitido pela 1ª Vara de Tóxicos e Entorpecentes de Salvador.

Uma vez que o mandado foi cumprido, ele fez exames no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e aguarda definição da Justiça para ser encaminhado ao sistema prisional.

Primeiro preso

Outro homem foi preso depois de ser flagrado pelo Reconhecimento Facial no primeiro dia da festa, na quarta-feira (28). Ele era procurado por porte ilegal de arma de fogo e trabalhava na montagem das estruturas.

A SSP atua no Festival Virada Salvador com câmeras fixas e também com uma Plataforma de Observação Elevada (POE).