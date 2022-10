Traficante é preso com 4,5 kg de drogas e mais de 200 munições em Eunápolis

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de munições em Eunápolos, no extremo sul da Bahia, no sábado (8). A captura ocorreu no bairro Gusmão durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

A ação foi parte de uma investigação sobre crimes na região. No local, foram encontrados 2,7 kg de crack, 1,8 kg de cocaína, duas balanças de precisão, 221 munições e R$ 250 em espécie. De acordo com o que foi apurado pelos policiais de Eunápolis, o preso fazia guarda de drogas e munições para um grupo criminoso.

As investigações continuam, a fim de identificar outros envolvidos no crime. O preso foi custodiado em uma unidade policial da região e está à disposição do Poder Judiciário.