Traficante esfaqueia homem por ciúmes da namorada em Salvador

Um homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Geral do Estado após ter sido atingido na cabeça a golpes de facão deferidos por um traficante na madrugada de quinta-feira (21). Josenilton Lima Soares, de 46 anos, foi agredido na Rua do Carmo, no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador.

De acordo com informações do boletim de ocorrência do HGE, onde a vítimas internada e relatou à polícia que o autor da agressão é conhecido na região como Cabeludo, traficante local que anda armado constantemente no bairro.

Ainda segundo o boletim, o motivo da agressão teria sido porque o traficante sentia ciúmes da sua companheira com a vítima. O caso foi registrado na 1ª Delegacia (Barris) como lesão corporal.

Em nota, a Polícia Militar informou que não foi acionada para o atendimento da ocorrência.

Já a Polícia Civil, disse que o caso foi registrado no posto policial do HGE e que será encaminhado para a 1ª Delegacia (Barris), que vai responsável pela apuração do caso.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier