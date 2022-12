Traficante que atua na região de Valéria é incluído no Baralho do Crime

Pablo Ricardo de Assis Gomes Oliveira, também conhecido como Escobar, foi adicionado no Baralho do Crime da SSP, nesta segunda-feira (26), ocupando a carta ‘Quatro de Copas’. A ferramenta divulga foto e informações dos criminosos mais procurados do estado. A atualização será a última de 2022, informou a SSP.

De acordo com a pasta, Pablo tem mandado de prisão pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas. Sua área de atuação é no bairro de Valéria, em Salvador, nas localidades conhecidas como Penacho Verde, Rua das Palmeiras, Lagoa da Paixão e B13.

Investigações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Policia Civil indicam ainda que ele é autor e mandante de diversos homicídios que aconteceram no bairro nos últimos anos. Pablo foi um dos principais alvos da Operação Araitak, realizada pelo DHPP, em setembro deste ano.

O Baralho do Crime existe desde 2011 e mais de 350 cartas já foram atualizadas. Ao todo, 152 foragidos apresentados na ferramenta foram presos, 64 foram mortos pelas forças policiais e 92 foram retirados.

A população pode conferir as 52 cartas do Baralho do Crime, através do site www.disquedenuncia.com. Quem reconhecer e tiver informações sobre os procurados pode entrar em contato com o Disque Denúncia por meio do número 181. O denunciante não precisa se identificar.