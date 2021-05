Traficante que filmava execuções é morto pela PM no Subúrbio Ferroviário

Um traficante que filmava as execuções que comandava foi morto neste sábado (29), no bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário, por equipes das Rondas Especiais (Rondesp). Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele foi localizado durante um patrulhamento de rotina.

Os PMs estavam na Rua Theotônio Vilela quando flagraram o suspeito com outros comparsas. Houve um cerco, mas o bando resistiu e atirou, diz a SSP. A PM reagiu e no confronto o traficante ficou ferido. Levado ao Hospital do Subúrbio, ele morreu.

Com ele, a PM apreendeu um revólver calibre 38, munições, um rádio comunicador, uma capa de colete balístico, 90 pinos de cocaína, 53 porções de maconha, uma balança e dois celulares.

Conhecido pelo apelido de "Todynho", ele é apontado como responsável pelo assassinato de Carlos Augusto Santos Cruz Sena, 36 anos, na última segunda (24). O crime acontece na mesma rua em que ele foi achado hoje.