Traficantes entram em tiroteio com 'Trenzinho da Alegria' e 'Naruto' morre em MG

Um homem fantasiado de "Naruto" foi executado por traficantes durante a apresentação de um trenzinho da alegria de Governador Valadares, em Minas Gerais na noite desse sábado (24). Segundo o portal O Tempo, a vítima, que tem 44 anos, morreu a caminho do hospital.

Quatro adultos foram presos e dois adolescentes foram apreendidos por suspeita de envolvimento com o caso.

Testemunhas relataram à Polícia Militar que os suspeitos parearam a carreta onde ocorria a apresentação e iniciaram os disparos. Três dos trabalhadores que estavam na carreta revidaram, e houve troca de tiros.

Na confusão, "Naruto" foi atingido na cabeça. Em seguida, os homens que estavam no carro menor fugiram.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o atrito tem relação com o tráfico de drogas da região. Não se sabe, porém, qual era a ligação de "Naruto" com os demais membros do grupo.

Esse não é o primeiro ataque aos fantasiados. Na quarta-feira (21) foi a vez de um adolescente de 16 anos, que trabalhava em um trenzinho da alegria vestindo a fantasia de "Quico", personagem da série mexicana "Chaves", ser baleado na mesma cidade.

A vítima foi socorrida no veículo do trenzinho por colegas de trabalho até o hospital do município, onde teria ficado internado em estado grave.