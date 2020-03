Traficantes espancam e atiram em suspeito de assalto no Garcia

Um homem suspeito de praticar assaltos no bairro do Garcia foi espancado e baleado por traficantes na manhã desta quinta-feira (5) na Rua Dom Manoel I, conhecida como Rua do Baú. Ferido, ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE). Moradores relataram que assaltos acontecem constantemente no bairro.

De acordo com a Polícia Militar, por volta 7h de quinta-feira (5), policiais militares do 18º BPM foram acionados para atender uma denúncia que havia um homem ferido no bairro do Garcia. Já no local, a equipe identificou que o Samu havia socorrido a vítima. A Polícia Civil investigará o fato.

Ao CORREIO, um morador que não quis ser identificado, contou que o fato ocorreu próximo de sua residência. No entanto, ele não soube dizer a quantidade de indivíduos que participaram do espancamento. Mas, apesar de não ter presenciado o crime, ele revelou que os assaltos à mulheres no bairro aumentaram nos últimos dias.

Segundo ele, os traficantes já estavam cientes da presença de um homem desconhecido armado com uma faca e roubando mulheres na saída para o trabalho.

"Eu estava em casa, deitado ainda. Só ouvi o barulho das pancadas e dos tiros. Não deu para ver muita coisa. Quando saí na porta, as pessoas tinham chamado o Samu e o sangue estava escorrendo na minha calçada. Bateram tanto nele que arrancou uns três dentes, estavam espalhados pelo chão", disse o rapaz, enquanto lavava a calçada ainda suja de sangue.

Ele afirmou ainda que os traficantes do bairro não importunam os moradores, e acredita que a ação contra o outro criminosos seja para não chamar a atenção da polícia para o bairro.

"Eles [traficantes] não nos importunam, fazem as coisas deles, mas não mexem com os moradores. Eles fazem isso para não chamar atenção da polícia para o bairro. Faz parte das leis do tráfico, evitar que os bandidos de outras áreas venham roubar no bairro", completou.

Outro morador, também sem se identificar, afirmou que a ação dos traficantes do bairro é intensa. "Eles acreditam ser os justiceiros, né? Fazem justiça com a próprias mãos. Esse cara estava assaltando mulheres aqui, quando estavam indo para o trabalho. Ele estava armado com uma faca", contou.

Moradores da Rua Prediliano Pita, principal do Garcia, afirmam que o suspeito já tinha cometido assaltos em outras ruas do bairro. Uma moradora, que também não se identificou, diz ter presenciado outros assaltos. Segundo ela, o suspeito estaria roubando na área há seis meses, sempre agindo da mesma forma: atacando mulheres nas primeiras horas da manhã.

"Ele estava assaltando não só lá na rua, mas na principal também. Já tinha uns seis meses que ele estava agindo, os caras estavam ligados nele. A gente sentia medo de sair cedo de casa para o trabalho porque era o horário que esse cara roubava. E ele só roubava mulher, era a preferência dele, talvez pela fragilidade. Não é desejando o mal, mas ele teve o que merecia", disse a moradora.

Para evitar os assaltos, alguns moradores optaram por criar um grupo no WhatsApp para avisar os membros quais as áreas em que o suspeito age com mais frequência. Ronaldo Silva, já mora no Garcia há 8 anos, e disse que ele e outros moradores já estavam combinando de surpreender o suspeito.

"Já dei carreira nele várias vezes por aqui. Quando estava em casa e ouvia as mulheres gritando, eu saía correndo atrás dele, mas ele conseguia fugir. Já marcamos eu e outros moradores de pegar ele aqui, mas ele ficou esperto e vinha roubar cada vez mais cedo. Já presenciei uns três assaltos aqui. Estava na hora dele ser pego mesmo. Ele anda bem vestido, ninguém dá nada por ele, nem imagina que ele é ladrão. Estávamos doidos para pegar ele, mas a casa dele caiu agora", afirmou.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier