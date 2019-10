Traficantes usam série da Netflix para embalar R$ 2 mi em pasta de cocaína na BA

Oitenta e três quilos de pasta base de cocaína, avaliados em mais de R$ 2,075 milhões, foram localizados, domingo (13), por equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cerrado, escondidos na estrutura de uma camionete Toyota Hilux, cor prata, placa KAL-0432, que circulava na Estrada do Ouro, no município de Luís Eduardo Magalhães, Oeste da Bahia.

O motorista, segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), foi morto pelos PMs após desobeder a ordem de parar. Ele foi seguido, disparou contra os policiais e acabou atingido. Segundo a SSP-BA, o corpo do traficante, está no Departamento de Polícia Técnica da cidade e até o final da manhã deesta segunda-feira (14), ele não havia sido identificado.

“Ele rodava por uma rodovia de baixa circulação de carros e chamou a atenção das guarnições policiais”, disse o comandante da unidade, major PM Anselmo Bispo. “Durante vistoria do veículo, notamos pontos de solda atípicos e, após abrir a lataria do carro, encontramos a droga”, pontuou.

A pasta base de cocaína estava dividida em 83 tabletes, embalados com imagens da série da Netflix El Chapo - coprodução entre o serviço de streaming e o canal americano Univision, protagonizada pelo ator mexicano Marco de la O. A série conta a história do traficante mexicano Joaquín Guzmán, conhecido como El Chapo, preso numa prisão de segurança máxima dos Estados Unidos.

(Foto: SSP-BA)

Segundo explicou o major Bispo, os criminosos colocam este tipo de imagens para indicar a qualidade do produto. “Podem ser ligados à quadrilha do traficante ou apenas um grupo simpatizante”, contou, detalhando que a droga tinha como destino o estado do Piauí.

A droga e o revólver calibre 38 foram encaminhados para a sede da Polícia Federal, na cidade de Barreiras, que deverá investigar origem e destino do material.