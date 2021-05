Traição, drogas e tentativa de fuga: as últimas horas de MC Kevin

O dia da morte de MC Kevin envolve uma discussão com a esposa e uma tentativa de fugir do "flagra" de uma traição, segundo depoimentos prestados por testemunhas. A polícia tenta agora reconstituir o dia 16 de maio, quando MC Kevin caiu do 5º andar da varanda de um hotel no Rio de Janeiro. Além dos depoimentos, vídeos que mostram momentos antes e após a queda do músico são analisados pela polícia. Confira:

Briga com a esposa

No início da tarde, o cantor e a esposa discutiram, segundo depoimentos colhidos pela polícia. Kevin iria custear as diárias dos amigos, que também estavam hospedados no hotel de luxo na Barra da Tijuca, e isso teria desagradado Deolane. Essa informação foi dada pela esposa durante o depoimento prestado à polícia.

Após a discussão, ainda de acordo com o depoimento de Deolane, Kevin desceu e foi até a praia acompanhado de 5 amigos. Lá ele tentou ligar para a esposa, convidando-a para descer e se juntar a eles. Ainda irritada, Deolane bloqueou o contato do cantor e de seus amigos e foi dormir.

MC Kevin e Deolane se casaram em 2021 (Foto: Reprodução)

Encontro com Bianca Dominguez

Já na praia, o grupo de amigos começou a beber gin e whisky, além de fumar cigarros de maconha. Entre um gole e outro, eles avistaram a modelo fitness Bianca Dominguez.

A modelo informou em depoimento que Victor, um dos amigos do cantor, se aproximou dela e convidou-a para se juntar ao grupo.

Lá, Kevin se interessou pela loira e Victor fez a proposta deles irem até a privacidade do quarto de hotel para 'se conhecerem melhor'. O amigo ainda fez a ressalva de que o cantor era casado, mas que daria uma 'recompensa' à jovem pelo serviço. Bianca topou.

Bianca conheceu Kevin e amigos na praia (foto: Reprodução)

Ida ao quarto 502

No início da noite, Victor, Kevin e Bianca foram até o quarto de hotel. Lá a proposta mudou: o cantor propôs pagar R$ 1 mil para que a jovem também tivesse relações com seu amigo. A modelo contrapropôs: R$ 2 mil, sendo R$ 1 mil para cada um. O negócio foi fechado, de acordo com o depoimento da jovem.

O sexo começou com Victor e Bianca, pois ele já tinha camisinha, diferentemente de Kevin, que pediu a Jhonathan, um outro amigo, que trouxesse o preservativo.

Victor, conhecido como MC VK, e Kevin eram amigos (Foto: Reprodução

Volta de Jhonathan

Jhonathan voltou com a proteção e entregou a Kevin. Ao observar o que acontecia no quarto, o amigo também pediu para participar. A garota e o cantor não se animaram com a ideia e pediram para ele se retirar.

Neste momento o amigo fingiu ir embora e resolveu se esconder atrás da cortina. Ele esperaria o clima 'esquentar' e aí tentaria participar do sexo grupal.

Jhonathan, no entanto, foi flagrado por Bianca, que pediu para ele sair. Antes de sair, no entanto, o amigo falou para Kevin: "sair fora", dando a entender que havia o risco da esposa dele flagrar a traição. Deolane estava no mesmo hotel, 8 andares acima.

Tentativa de fuga e queda

A frase de Jhonathan teria deixado Kevin preocupado. Neste momento, ele se dirigiu até a varanda e pediu para que Bianca o acompanhasse. "Vem cá, bebê. Quero ficar com você", teria dito o cantor.

Ao chegar na área externa da suíte, a modelo se deparou com Kevin já encostado no parapeito. Logo depois, o cantor já tinha passado a segunda perna sobre o parapeito da sacada. Ele estava tentando pular para o apartamento de baixo na tentativa de fugir do "flagra" da esposa.

Kevin então se agaixou e tentou se segurar apenas com as mãos na parte mais baixa do parapeito, tentando assim chegar no apartamento 402. Bianca narrou o momento em entrevista ao jornal O Globo. "Ele não aguentou se pendurar e voltar e acabou caindo", disse. Kevin caiu na área próxima à piscina do hotel.

Victor chamou a ambulância e desceu correndo em busca do amigo. Kevin chegou a ser resgatado ainda com vida por bombeiros, mas morreu no Hospital Miguel Couto ainda na noite de domingo.