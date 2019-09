Trailer de Frozen 2 leva Elsa e Anna para o passado; veja

A aguardada continuação de Frozen ganhou um trailer nesta segunda-feira (23). O vídeo foca no passado das irmãs Elsa e Anna, tema que será bastante explorado na continuação da animação. A prévia traz até um pouco da origem da “antiga floresta” onde parte da aventura acontece.

“Por que Elsa nasceu com os poderes mágicos? A resposta está a chamando e ameaçando o seu reinado. Ao lado de Anna, Kristoff, Olaf e Sven, ela embarcará em uma perigosa, mas inesquecível jornada. Em Frozen, Elsa temia que os seus poderes eram muito para o mundo lidar. Em Frozen 2, ela deve torcer que eles sejam o suficiente”, afirma a sinopse.

Frozen, que estreou em 2013, é o filme de animação de maior faturamento de todos os tempos em bilheteria mundial. Além de conquistar o Oscar de Melhor Filme de Animação do Ano, ainda levou outra estatueta de Melhor Canção Original por Let It Go, icônica música de Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez.