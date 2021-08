Trailer de 'Homem-Aranha - Sem Volta Para Casa' é divulgado; Confira

O primero trailer de Homem-Aranha - Sem Volta Para Casa foi divulgado na noite desta segunda-feira (23) e agitou as redes sociais. Peter Parker terá que lidar com as consequências da interferência na estabilidade do espaço-tempo, o multiverso do mundo Marvel.



Esse é o terceiro filme do heroi estrelado por Tom Holland, que já esteve em De Volta ao Lar (2017) e Longe de casa (2019). A previsão de estreia nos cinemas brasileiros é em dezembro deste ano.

A direção mais uma vez fica a cargo de Jon Watts, responsável pelos anteriores. Sem Volta Para Casa marca a volta de Doutor Estranho, vivido por Benedict Cumberbatch à história do Homem-Aranha. Outro retorno é o do Doutor Octopus de Homem-Aranha 2, vivivo por Alfred Molina. Veja o trailler.