Trainee: companhias abrem seleção para recém-formados

Os programas de trainee são oportunidades de crescimento profissional e pessoal para os estudantes recém-formados ou próximos de concluírem a graduação . Normalmente, as oportunidades possuem duração de dois a três anos de capacitação, e são ofertados por empresas que buscam desenvolver talentos de alto potencial para retê-los em suas equipes e formar lideranças. As vagas costumam ser bastante disputadas e a seleção é feita em diversas etapas. Para o mês de julho diversas companhias estarão recebendo candidaturas para seus programas de trainee. Confira algumas:

L’oreal : o programa de trainee da multinacional francesa L’Oréal recebe inscrições até 22 de julho. Para essa seleção poderão participar candidatos que já tenham nível superior completo com até dois anos de formados, independentemente da área de formação. Os classificados vão contar com uma trilha de desenvolvimento personalizada e participar de job rotations , para permitir um melhor conhecimento do negócio e sobre liderança de projetos.

Riachuelo : com foco em preparar profissionais para atuar como gerentes de lojas, até 3 de julho a Riachuelo recebe inscrições para seu programa de trainee. Para se candidatar é exigido ter concluído o ensino superior em qualquer área entre janeiro de 2018 e dezembro de 2021. O processo seletivo conta dinâmica comportamental, entrevista com o time de Gente, entrevista com a diretoria e contratação.

Bracell : a empresa líder global na produção de celulose solúvel recebe inscrições para seu programa de trainee até 18 de julho. O programa terá duração de 18 meses e visa preparar os participantes para aprimorar habilidades para assumir posições estratégicas na companhia. Para se candidatar é preciso ter concluído o ensino superior entre junho de 2020 e junho deste ano em qualquer área de formação. Dentre os requisitos é importante saber se comunicar em inglês .