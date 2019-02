Transalvador anuncia mudanças na Zona Azul Digital; entenda

A Transalvador anunciou, nesta segunda-feira (18), a implantação de duas mudanças no sistema de Zona Azul Digital (veja aqui onde fazer o download). Até o final do mês, todos os 62,2 mil usuários do aplicativo vão poder renovar as cartelas de curta duração, além de poderem reservar as vagas, tudo isso com apenas um clique - com a ajuda do celular.

De acordo com o órgão, “as alterações já foram solicitadas aos aplicativos e devem entrar em vigor à medida que os usuários atualizarem os sistemas”. Lançado em outubro de 2018, o sistema já foi utilizado mais de 64 mil vezes.

Renovação

Com a mudança, os usuários vão poder renovar por uma vez a cartela eletrônica de curta duração (2 horas). Ou seja, o tempo máximo de permanência nas vagas de curta duração passa a ser de 4 horas.

Segundo o superintendente de Trânsito de Salvador, Fabrizzio Muller, “as áreas de curta duração precisam de rotatividade e, por isso, o tempo máximo de permanência era de duas horas”. No entanto, para ele, a flexibilização vem como uma tentativa de consolidar o sistema.

As vagas de zona azul permitem ao usuário a permanência em curta duração (2 horas), média duração (6 horas) e na modalidade de longa duração, quando é possível ocupar a vaga por 12 horas. Algumas regiões da cidade permitem apenas um dos tipos, mas há lugares em que a permanência é definida de acordo com a cartela adquirida pelo motorista.

Agendamento

Fabrizzio Muller explicou que a possibilidade de agendamento da vaga nada mais é do que a reserva do local antes do horário previsto para o estacionamento. Ou seja, o usuário pode pagar por uma vaga de curta duração, por exemplo, às 5 horas da manhã e estacionar o carro às 7h.

“Claro que a contagem do tempo acontece apenas após a parada do veículo e não no momento do pagamento”, explicou o superintendente. O agendamento, segundo a Transalvador, beneficia, principalmente, ao usuário que estaciona o veículo antes do período de vigência da zona azul. Atualmente, a zona azul fica ativa entre 7h e 19h, de segunda à sexta-feira, e de 7h às 13h, aos sábados.

Créditos

Uma das principais críticas dos usuários da zona azul digital é o fato do consumo de crédito não ser proporcional ao tempo que o veículo fica estacionado.

“Se eu paguei por uma vaga de curta duração, mas passei apenas 20 minutos, os créditos deveriam ser consumidos de acordo com a permanência”, opina o motorista Luiz Antônio Costa, 57, anos.

Mas, Fabrizzio Muller explica que, mesmo no período restante - no caso de Luiz Antônio, 1h40min - , o motorista pode estacionar em outros locais que possuem a zona azul de curta duração, até o final do tempo previsto (2 horas).

A mesma coisa, segundo o superintendente, acontece com as demais durações - média e longa. “Se o usuário ativar a cartela de média duração às 10h, ele vai ter até as 16h para utilizar o tempo em qualquer outro estacionamento”.

No entanto, Fabrizzio Muller ressaltou que a tolerância para o cancelamento da cartela da zona azul digital é de 15 minutos após a aquisição. Nestes casos, o motorista não paga pelo estacionamento. “Para evitar fraudes, outras cartelas só podem ser adquiridas para o mesmo local de parada após uma hora do cancelamento da anterior”.

Segundo a Transalvador, o serviço de zona azul digital e as alterações “têm como objetivo facilitar a vida dos cidadãos, além de atender demandas dos condutores que utilizam os aplicativos para estacionar e que sentiam falta de um serviço que atendesse às suas necessidades”.

A capital baiana possui, atualmente, mais de 11 mil vagas de zona azul espalhadas por 287 pontos da cidade.

* Com supervisão da editora Mariana Rios