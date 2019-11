Transalvador fará alterações no tráfego da Barra para obras de requalificação

Com o objetivo de promover o andamento das obras de requalificação na região do Jardim Brasil, no bairro da Barra, em Salvador, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) fará alterações no tráfego de veículos da região a partir dessa segunda-feira (25).

As obras serão realizadas no entorno da igreja Jesus Maria José e serão divididas em três etapas, contemplando as ruas Maceió, Belo Horizonte e Augusto Frederico Schmith.

A primeira etapa das obras ocorrerá entre a segunda-feira e o dia 6 de dezembro. Neste período, a Rua Belo Horizonte será interditada até a interseção com a Rua Maceió, que terá seu sentido de tráfego invertido, passando a fluir em direção à Rua Augusto Frederico Schmith.

Moradores e visitantes poderão acessar a Rua Maceió pelo cruzamento com a Rua Marquês de Caravelas.

Durante a segunda etapa das obras, que vai de 6 a 20 de dezembro, será a vez da Rua Maceió ficar interditada.

O tráfego de veículos será normalizado na rua Belo Horizonte, que poderá ser acessada pela interseção com a Rua Marquês de Caravelas.

A terceira e última etapa da requalificação será realizada entre 20 e 16 de janeiro de 2020. Neste período, a rua Augusto Frederico Schmith ficará interditada no trecho entre a Rua Belo Horizonte e a Rua Maceió.

Os veículos terão como opção de tráfego acessar as ruas Belo Horizonte, Belém do Pará e Recife, saindo mais à frente na Rua Maceió.

Quem desejar acessar a Rua Aracaju, deve utilizar a Rua Marquês de Caravelas e a Rua Maceió, que terá seu sentido invertido.

Já a rua Belo Horizonte, no trecho entre as ruas Augusto Frederico Schmith e Maceió, terá sentido duplo de tráfego até a conclusão das obras.

Segundo o órgão, agentes de trânsito estarão pela região a fim de orientar os condutores sobre as alterações, além de contar com sinalização indicativa de obras.