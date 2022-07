Transalvador realiza operação especial volta às aulas a partir desta terça (5)

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) realiza a partir desta terça-feira (5), depois do fim do recesso junino nas escolas, uma operação para a volta às aulas. Objetivo da ação é inibir ações que possam congestionar o trânsito, além de conscientizar os pais e condutores de veículos sobre algumas normas de segurança. A operação começa no Colégio Antônio Vieira, no Garcia, das 11h às 13h30.

Durante a ação, serão distribuídos panfletos e cartilhas com conteúdo educativo. Agentes de trânsito e técnicos da Gerência de Educação para o Trânsito (Gedut) da Transalvador farão as abordagens nos acessos às unidades de ensino públicas e privadas da capital baiana sempre no final da manhã e início da tarde, período de grande fluxo devido à saída e chegada dos estudantes. Nos entornos das escolas, os servidores da autarquia ordenam o tráfego e coíbem infrações comuns, como, por exemplo, o estacionamento em fila dupla.

“Durante todo o ano permanecemos com agentes ordenando o trânsito nas proximidades das escolas aqui de Salvador. Porém, sempre com o fim das férias, intensificamos as abordagens para conscientização de pais, responsáveis e também dos alunos sobre as práticas adequadas no trânsito”, explica Marcus Passos, superintendente de Trânsito de Salvador.

Programação – Operação Volta às Aulas:

05/07 - Colégio Antônio Vieira (Garcia)

06/07 - Colégio Salesiano Dom Bosco (Paralela)

07/07 - Escola Gurilândia (Pituba)

08/07- Escola Vitória Régia (Cabula)

11/07- Escola Nova Infância (Tancredo Neves)

12/07- Colégio Integral (Pituba)

13/07 - Escola Municipal Lélis Piedade (Cosme de Farias)

14/07 - Escola Municipal Permínio Leite (Dois de Julho)

Outras ações

Depois da Operação, a Transalvador retoma também o ciclo de palestras educativas dentro das escolas com o Programa Cidadão no Trânsito. Os encontros são promovidos gratuitamente pela autarquia municipal de trânsito em escolas públicas e privadas.

No primeiro semestre, mais de três mil estudantes puderam participar do programa. Para agendar uma palestra, basta o responsável pela unidade de ensino entrar em contato com a Gerência de Educação para o Trânsito através do e-mail transalvadorgedut@gmail.com.