Trânsito é interditado após rede de esgoto romper e abrir cratera na Av. Paulo VI

O trânsito na Avenida Paulo VI foi totalmente interditada na tarde deste domingo (25) depois que uma nova galeria de esgoto se rompeu, causando afundamento no asfalto. Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), por conta da cratera que se abriu no meio da via, não há previsão para liberar o tráfego neste trecho. Os motoristas têm como opção, um desvio feito pela Rua Rubem Berta.

Segundo a Embasa, o rompimento atingiu o trecho de uma grande tubulação que transporta esgoto bombeado na rua. Equipes da empresa estão no local substituindo o trecho danificado. A previsão de conclusão do serviço é na terça-feira (27).