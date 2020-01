Trânsito é modificado na região do Shopping da Bahia

Quem passar pela região do Shopping da Bahia a partir desta segunda-feira (6) deve ficar atento às alterações no trânsito. A alerta é da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador)

Em frente ao centro de compras, a via principal da Avenida ACM foi segregada. Por conta disso, condutores que estiverem no sentido Avenida Tancredo Neves devem permanecer do lado direito da via. Já aqueles com destino à Avenida Luís Viana Filho (Paralela) devem permanecer nas faixas à esquerda.

Outra alteração implementada na região é para veículos oriundos da Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô) ou da Rótula do Abacaxi com sentido à Paralela. Nestes casos, as faixas livres à esquerda serão deslocadas para mais à direita da via.

Ainda para os veículos que trafegam pela Bonocô ou Rótula do Abacaxi com destino ao Shopping da Bahia, os condutores devem permanecer nas duas faixas à direita da Avenida ACM e seguirem pelo novo acesso entre o pilar o viaduto Raul Seixas e a Praça Newton Rique.

De acordo com a Transalvador, o retorno que fica em frente à Igreja Universal foi reaberto apenas para a circulação de ônibus. Outros veículos continuarão tendo de fazer o retorno mais à frente, na altura do Hiperposto.

(Bruno Concha/Secom )

Ainda de acordo com o órgão de trânsito municipal, essas alterações são necessárias para avançar com as obras do BRT, realizadas pela prefeitura. Os agentes da Transalvador estão na região para orientar condutores, pedestres e passageiros.